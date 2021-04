Anbefaler å henlegge sak mot drapssiktet kvinne

Politiet innstiller på henleggelse av saken mot en kvinne, som i romjulen ble siktet for drap på sin samboer i Klepp.

På grunn av bevisets stilling vil ikke politiet anbefale å ta ut tiltale mot siktede, skriver Jærbladet.

Ansvarlig påtalejurist, Lene Tesdal Tonstad, vil ikke utdype bakgrunnen for innstillingen.

– Saken er ferdig etterforsket. Den er sendt til statsadvokaten som sitter med påtalekompetansen. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier hun til TV 2.

Politiadvokaten vil ikke kommentere om de fremdeles mener det har skjedd et drap.

– Lettet

Nå blir det opp til Rogaland statsadvokatembeter om de tar politiets anbefaling til følge.

De bekrefter at embetet har mottatt saken, men at statsadvokat Tore Kulstad ikke har fått anledning til å se på den enda. Han var ikke tilgjengelig for en kommentar onsdag ettermiddag.

Kvinnens forsvarer, Knut Lerum, er ikke overrasket over utviklingen.

– Dette har vi ment hele tiden, sier han.

Forsvareren forteller at kvinnen har hatt det tungt i tiden etter samboerens dødsfall, men at hun nå er lettet.

FORSVARER: Knut Lerum representerer siktede. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Fremdeles siktet

Det var tidlig om morgenen andre juledag i fjor at mannen ble funnet død.

Kvinnen, som er i 40-årene, ble siktet for drap et par dager senere. Det var kvinnen selv som meldte fra til AMK.

Innledningsvis hadde ikke politiet mistanke om at det hadde skjedd noe kriminelt. Drapsetterforskningen ble først iverksatt etter den rutinemessige obduksjonen av avdøde.

I begynnelsen av januar ble siktede varetektsfengslet i fire uker. Det skjedde etter at Jæren tingrett først besluttet at det ikke var grunnlag for fengsling.

I tiden etter har politiet etterforsket saken og har altså landet på at det ikke burde tas ut tiltale.

Kvinnen har fremdeles status som siktet i saken, opplyser Tesdal Tonstad.