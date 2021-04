David Eriksen kan ha sett flukten

En kvinne ble skutt og drept i Tostrups gate på Frogner i Oslo onsdag morgen.

Kort tid senere ble en mann pågrepet i en bil på E18 i Bærum. Mannen har status som siktet i saken.

Drapet skjedde i en gate med med boligblokker på hver side. Politiet har tatt beslag i et etthånds skytevåpen i forbindelse med hendelsen, men kan ikke bekrefte at det aktuelle våpenet er drapsvåpenet.

Eirik Berge er blant naboene som fikk med seg deler av det som skjedde. Han har flere år bak seg i Forsvaret, og han mener at skuddene kom fra et tyngre våpen.

– Jeg så deretter en kvinne som lå bakken. Hun fikk hjelp fra flere forbipasserende mens de ventet på ambulansen, forteller Berge til TV 2.

FROGNER: Det var i dette boligstrøket på Frogner en kvinne onsdag morgen ble skutt og drept. Foto: Margrethe Solheim / TV 2

– Lå på hornet

En annen som kom tett på hendelsen er produsent og artistmanager David Eriksen.

Han skulle ut og gå en tur med hunden sin i morgentimene da han reagerte på en spesiell hendelse.

– Jeg hørte en bil som kjørte, og så var det en bil til. Den lå på hornet i flere sekunder. Tutingen varte så lenge at det vekket litt oppsikt, sier Eriksen til TV 2.

Like etterpå kom flere politibiler og ambulanser i full fart.

Han tenkte ikke noe mer over dette før datteren ringte ham og spurte om alt sto bra til. Det var da han fikk vite at det hadde skjedd et drap i nabolaget.

– Ekkelt

Nå tenker Eriksen at han kan ha vært vitne til gjerningsmannens flukt fra stedet før han senere ble pågrepet i Bærum langs E18.

– Det er ekkelt når en slik hendelse skjer i nabolaget. Her er det vanligvis veldig stille og rolig, sier han.

Onsdag har politiet tatt seg inn på en adresse i Bærum der de gjør undersøkelser.

Det er foreløpig ukjent hvilken relasjon det er mellom siktede og avdøde, men politiet sier det ikke er grunn til å mistenke at kvinnen var et tilfeldig offer.

Det var flere vitner til hendelsen i det tettbygde strøket, og flere trodde skuddlydene de hørte var bråk fra bygningsarbeid, før politiet ankom stedet.

Politiet er på stedet og jobber med åstedsundersøkelser. De vil komme med en oppdatering på saken klokken 13.30.