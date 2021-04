En smertefull fryd å vende tilbake til Gilead

Etter en litt seig forrige sesong er «The Handmaid’s Tale» tilbake i kampmodus, og etter de første episodene er det klart at serien fortsatt står som en av de sterkeste seriene de siste årene.

«Endelig» skal vi tilbake til Gilead igjen, til et mørke og en paranoia ingen andre serier har klart å frembringe.

De tidligere sesongene har klart å etablere en så fullstendig symbolikk at det skal ikke mer til enn bare synet av de røde kappene og lyden av walkie-talkier, så kommer grøss på ryggen og kravling under huden. Her kan vi ikke stole på noen og alle er potensielle fiender.

Nå er Junes historie blitt langt større enn bare henne og det er fremdeles mye å fortelle fra fasciststaten Gilead.

THE HANDMAID'S TALE: I sesong 4 gjemmer June og de andre handmaidene seg på gården til den unge Mrs Keyes. Foto: HBO Nordic

Ingen steder er trygge

I forrige sesong begynte kampen så vidt, og sesong 4 fortsetter der sesong 3 slapp.

Nå er de befridde barna kommet trygt til Canada, og June (Elisabeth Moss) og de andre handmaidene på flukt, fremdeles i Gilead.

De gjemmer seg på en gård hos den 14 år gamle kommandantfruen, Mrs Keyes (Mckenna Grace), som etter utallige overgrep fra utallige menn ønsker hevn like sterkt som June. Men som vi har fått vite så mange ganger allerede: Ingen steder er trygge i Gilead.

Gjensyn med flere favoritter

June blir nok en gang tatt under Aunt Lydias sadistiske vinger.

Aunt Lydia (Ann Dowd) er nå ganske så herja, men har fremdeles den merkelige blandingen av omsorg og sadisme for sine handmaids, og et brennende ønske om å få June og resten av handmaidene tilbake i røde klær.

THE HANDMAID'S TALE: Ann Dowd er rå i rollen som Aunt Lydia. Foto: HBO Nordic

Junes elskede Nick har klatret opp stigen i fascist-hierarkiet, men kjærligheten er fremdeles sterk hos de begge, om enn stort sett på avstand eller i flyktige møter.

Vi følger også Junes tidligere ektemann, venninnen Moira og andre Gilead-overlevende som kjemper en annen type kamp i Canada, med pengeinnsamlinger og demonstrasjoner mot fasciststaten.

Foreløpig har vi ikke sett så mye til Serena og Fred, som begge sitter i fangenskap i Canada, men forhåpentligvis får vi se mye mer til spesielt Serena etter hvert.

Yvonne Strahovskis rollefigur Serena er en av de mest interessante personene i dette universet. Vi vet aldri hvor vi har henne, og sympatien vi et øyeblikk kan få for henne kan snu voldsomt i neste øyeblikk.

Kampviljen blir sterkere

Det har vært lenge mørkt i «The Handmaid’s Tale», og de få lyspunktene som har dukket opp har slukket ganske raskt.

I sesong 4 trenger vi en lyskaster av håp, for å få ut oppspart Gilead-frustrasjon, og for å unngå følelsen av repeat, som var til stede i en etter hvert litt seig tredje sesong.

I løpet av de tre første episodene som anmelderne har fått tilgang til ser vi absolutt kampvilje. Nå er det heldigvis ikke lenger bare Junes ansikt som er innbitt, og handmaidene får litt etter litt en strakere rygg.

THE HANDMAID'S TALE: June Osborne (Elisabeth Moss) og Janine Lindo (Madeline Brewer). Foto: HBO Nordic

Sesong 4 minner oss også på den følelsen de første sesongene ga: du er aldri trygg, du kan ikke stole på noen og når du tror det ikke kan bli verre så blir det faktisk nettopp det. Men den jernhånden som knytter rundt hjertet er heldigvis ikke der hele tiden lenger.

En estetisk nytelse

Serien er fremdeles en estetisk nytelse og har en ekstremt vellykket og effektiv symbol- og fargebruk. Gileads gater og byer er like grå, tunge og fargeløse som tematikken. Og når June igjen må ikle seg den røde handmaid-drakta, så vet vi godt hva det innebærer av følelser.

Siden Elisabeth Moss er glitrende som June, klarer hun også å vise at det nå er andre følelser inne i bildet. Hun har endret seg gjennom sesongene, og situasjoner som før ga resignasjon og maktesløshet er nå erstattet med innbitthet og motstandsvilje.

Elisabeth Moss er god på å formidle eggen June balanserer på, mellom en hevntørstig drapsmaskin og en barmhjertig frihetskjemper. Hevnen får mer og mer plass, men sårbarheten kommer fram i møte med datteren Hannah eller i Nicks armer.

Et foreløpig terningkast

De tidligere sesongene opplevdes skremmende aktuelle opp mot presidentvalget og strømningene i amerikansk politikk.

Nå er ikke aktualiteten like mye til stede, men dramaet står fremdeles sterkt og det er interessant å se et fascistregime utspille seg og hva makt eller frykt kan gjøre med mennesker.

I en sesong med 10 lange episoder, der anmelderne kun har fått tilgang på de tre første episodene, er det egentlig håpløst å komme med en dom på hele sesong 4.

Likevel, starten på sesongen er medrivende og bra drama og det er en smertefull fryd å vende tilbake til Gilead. Med et håp og en tro på at kampen vil eskalere i episodene framover får sesong 4 et foreløpig terningkast 5.