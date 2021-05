Er du glad i bunaden din? Da bør du sjekke dette

– Jeg har ikke sjekket, men jeg regner med at bunaden er dekket gjennom innboforsikringen, sier programleder og nyhetsanker Cathrine Fossum.

Sammen med Peter Bubresko og Vår Staude skal hun lede årets 17. mai-sending på TV 2. Hun er ikke alene om å tenke at bunaden er dekket gjennom innboforsikringen, men er den egentlig det?

KLARE TIL 17. mai: Wenche Andersen, Cathrine Fossum, Peter Bubresko og Vår Staude leder årets 17. mai-sending på TV 2. Foto: Espen Solli

– Jeg har ikke veldig mye dyrt tilbehør til bunaden, men jeg er jo veldig glad i den og det er mormor som har laget den. Så jeg blir litt bekymret nå som du spør, ler Fossum.

Se andre saker fra TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

Hennes kollega, TV-kokk Wenche Andersen, har derimot full oversikt:

– Jeg har egen bunadsforsikring hos Gjensidige. Jeg opplevde en gang da jeg var på jobb for God Morgen Norge at en av søljene var borte og sjekket da hva som egentlig var dekket av forsikringen. Siden jeg ikke visste hvordan den ble borte, så var jeg ikke dekket. Heldigvis fant jeg den igjen, sier hun.

Det var etter denne hendelsen hun kjøpte en egen forsikring. Hun har også opplevd å miste bagasje med bunaden i mens hun var på reise, men da var hun dekket av reiseforsikringen. Heldigvis fikk hun også den gangen tilbake bunaden.

Slik er forsikringene hos de største selskapene If: Bunaden er dekket for tyveri og brann gjennom innbo og reiseforsikring, opptil 40 000 kroner. Har du såkalt "super"-forsikring dekkes også uhell.

En bunadsforsikring hos If koster mellom 250-500 kroner i året.

Egenandelen ved skade om man har egen bunadsforsikring er 500 kroner. Tryg: Bunaden er dekket for brann og tyveri i hjemmet gjennom innboforsikring og reiseforsikring opptil ca 40 000 kroner.

Bunaden er dekket for brann og tyveri i hjemmet gjennom innboforsikring og reiseforsikring opptil ca 40 000 kroner. Pris for egen bunadsforsikring: ca 650 kroner i året for en bunad med verdi til 50 000 kroner.

Egenandelen ved egen bunadsforsikring er 10 prosent, minimum 1000 kroner. Fremtind (DNB og Sparebank1): Bunaden er dekket mot brann og tyveri i hjemmet, og på reise gjennom brann- og innboforsikring opptil 40 000 kroner (mer om du har topp innboforsikring). Ved reiseforsikring er du dekket for uhell på reise (men kun ved reise som inkluderer overnatting).

Med toppinnboforsikring kan du få erstatning for skader som oppstår på tingene dine så lenge du er i Norden på opptil 50 000 kroner.

Pris for bunadsforsikring er rundt 500 kroner i året.

Egenandelen ved skade ved egen bunadsforsikring er 1000 kroner. Gjensidige: Bunaden er dekket mot brann og tyveri for opptil 30 000 gjennom innboforsikring og 40 000 gjennom reiseforsikring. I tillegg kan du få dekket uhellskader om du har Innbo pluss.

Pris for en bunadsforsikring med sølv til verdi på rundt 50 000 er rundt 300 kroner i året.

Egenandelen ved skade ved egen bunadsforsikring er 1000 kroner.

– Jeg er mest redd for å miste søljene. Mine er håndlagde og det betyr litt for meg, sier Wenche.

Anbefaler egen forsikring

Flere av de store forsikringsselskapene reklamerer for at du bør skaffe deg en egen bunadsforsikring, slik at du er sikret mot uhell og søl.

Se prisene i faktaboks.

I Tryg har ca 12 000 kunder forsikret bunaden sin på egen bunadsforsikring. Hos Gjensidige er tallet rundt 30 000. Fremtind og If vil ikke gå ut med tall, men Fremtind skriver til TV 2 hjelper deg at de opplever at bunadsforsikring er populær og etterspurt.

– De vanligste årsakene til at forsikringen blir benyttet er at bunaden blir skadet på grunn av svimerker og søl, da med overraskende stor andel grunnet rødvin, skriver kommunikasjonsrådgiver Camilla Ursin i en epost til TV 2 hjelper deg.

Hun skriver at de også får meldt inn en del skader grunnet insekter og møll, men at det ikke dekkes av forsikringen.

Sjekk innbo- og reiseforsikringen først

Om du vurderer en bunadsforsikring bør du aller først sjekke hva som faktisk er dekket av innbo- og reiseforsikringen din. For tyveri og uhell er ofte dette mer enn nok for de aller fleste.

Reise- og innboforsikringene har imidlertid ofte kun en dekning opp til rundt 40 000 kroner for enkeltgjenstander, så om du har en spesielt dyr bunad med mye søljer vil den ikke være fullt dekket ved for eksempel et uhell i hjemmet eller tyveri på reise.

En bunadsforsikring vil egentlig være en såkalt verdigjenstand-forsikring, også kalt idiotforsikring, som man kan ha på alle gjenstander av verdi. Forsikringen vil da gjelde uansett hvem som er skyld i skaden og om du for eksempel mister en sølje.

Du vil imidlertid uansett måtte betale en egenandel på rundt 1000 kroner, selv om du har bunadsforsikring. Det er ofte ikke så mye mer enn det det koster å rense plagget eller stoppe hullet.

Får sjeldent inn store skader

Irene Tørhaug, daglig leder i Norsk Flid Husfliden, sier de fleste skadene de får inn er småskader som ikke koster all verden å fikse.

– Før kom folk med hull i bunaden på grunn av røyk, men det er det mye mindre av nå. Ellers hender det at man har fått en rift eller lignende som må stoppes. Selv om bunaden da ikke vil bli helt som den var, koster det deg kanskje et par tusen kroner å fikse, sier Tørhaug.

Når de fleste forsikringene da har en egenandel på rundt 1000 kroner, er det ikke mye å spare om uhellet er ute. Tørhaug kommer kun på ett eksempel der et uhell førte til at hele bunaden måtte erstattes:

– Det var en mann som hadde ramla i sjøen. Da ble bunaden dynket i saltvann, så den måtte erstattes, sier hun.

Slik tar du vare på bunaden Norsk Flid Husfliden har mange gode råd til hvordan du best tar vare på bunaden: Flekker: De aller fleste flekker fjerner du enkelt selv. Det vanligste er å ha sølt noe på bunadsskjorta. Da kan du la den ligge i kaldt vann i et par dager, før du vasker den i varmt vann med en mild såpe. Det fjerner de aller fleste flekker. For tips mot konkrete flekker, les Husflidens egen guide her. Sikre bunaden mot møll: Oppbevar bunaden tørt og mørkt. Luft bunaden godt etter og før bruk og pass på at den er ren. Du kan også ha sedertrekuler i bunadsposen.

Tørhaug er derfor skeptisk til egen bunadsforsikring. Det hun imidlertid anbefaler er å passe på at søljer og bunadsvesker sitter godt.

– Veska til bunaden koster fort over 3000 kroner å erstatte, men den kan du feste med en ekstra sikkerhetslenke, sier hun.

Når det gjelder flekker er det sjeldent et stort problem. Det meste kan du enkelt fjerne selv, sier Tørhaug.

Få skader som meldes inn

Kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz, vil ikke si hvor mange som har tegnet bunadsforsikring hos dem. Han avslører imidlertid at det ikke er mange skader de får inn 18. mai, og at man selv må vurdere om man egentlig trenger en slik forsikring.

HAR FORSIKRING: TV-kokk Wenche Andersen har forsikret sin Telemarks-bunad. Foto: Espen Solli

– Det er ikke akkurat noen kø hos oss 18. mai med folk som har skadet bunaden. Så jeg råselger ikke akkurat bunadsforsikring, sier han.

Han sier at de som har forsikring ofte har en ekstra dyr bunad, eller de bruker den mye.

Fyrverkeri brant hull

Wenche Andersen, som altså har forsikring, sier hun aldri har opplevd å få skader på bunaden som må erstattes.

– Men jeg har en venninne som har opplevd at fyrverkeri brant hull på stakken. En annen falt i 17. mai-tog og fikk hull i stakken, sier Andersen.

IKKE BEKYMRET: Cathrine Fossum er ikke spesielt bekymret for bunaden, selv om den har stor affeksjonsverdi. Foto: Espen Solli

Selv tar Cathrine Fossum fram Vestfold-bunaden en gang i året, og er ikke særlig bekymret for at den skal bli skadet. Det til tross for at den har stor affeksjonsverdi. Likevel tenker hun at det ordner seg.

– Også har jeg en mamma som er veldig flink til å sy om noe skulle skje, sier Fossum.

Se TV 2 hjelper deg torsdag klokken 21.40 på TV 2 eller når du vil på TV 2 Sumo.