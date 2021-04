– En ekkel opplevelse

FROGNER (TV 2): Ellinor Sæthre hadde nettopp kommet på jobb i en grønnsaksbutikk i Tostrupsgate, da hun hørte flere smell. Hun fikk senere vite at en kvinne hadde blitt skutt og drept i gaten.

– Jeg kom på jobb litt før 08.00. Cirka en halvtime inn i vakten så hørte jeg flere smell. Det er ikke så uvanlig, for det drives mye med bygging og opppussing i denne gaten, sier Ellinor til TV 2.

– Sjefen min stod i teltet utenfor butikken, og kom inn og spurte: «Hva var det?»

Ti minutter senere var gaten sperret av, og fylt med politibiler og ambulanser.

– Jeg sendte en melding til moren min, og hun fortalte meg at en kvinne har blitt skutt og drept her. Det var veldig ekkelt å høre, sier Ellinor videre.

– Kjedelig strøk

Ellinor sier at hun er vant med å se mange politibiler på samme sted, men at det som oftest dreier seg om en falsk alarm.

– Men da politiet tok avhør av oss, så ble alt plutselig veldig ekte.

– Hva for et område er dette?

– Det er vanligvis ikke så mye som skjer her. Jeg forventet en kjedelig vakt, som jeg ikke kom til å huske.

– Jeg tenkte i hvert fall ikke at noe slikt skulle skje.

Nyinnflyttet

20 år gamle Mikael Aune hadde nettopp stått opp og logget seg på Zoom, da han hørte lyden av skuddene som ble avfyrt rundt 100 meter unna leiligheten hans.

– Jeg trodde at det var arbeidere. Det var en mistenkelig lyd, men jeg tenkte ikke noe mer over det.

VITNE: Mikael Aune er nyinnflyttet i området. Foto: Margethe Håland Solheim/ TV 2

Mikaels far gjorde ham oppmerksom på at det hadde blitt avfyrt skudd i området.

– Det var ubehagelig å høre, og også skummelt.

Mikael forteller at han nettopp har flyttet til området, men at han foreløpig har opplevd det som å være et rolig strøk.

– Jeg hadde ikke sett for meg at noe slikt kunne skje her på Frogner.