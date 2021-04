GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere har reagert på at «Debatten» på NRK inviterte «Charter-Svein» og Lothepus til debatt, nå svarer Fredrik Solvang.

Tirsdag kveld møttes Svein Østvik (59), bedre kjent som «Charter-Svein», og Leif Einar Lothe (51), kjent som Lothepus til debatt i NRK-programmet «Debatten».

Bakgrunnen for debatten var at Lothepus gikk hardt ut mot Østvik etter at sistnevnte brant munnbind foran stortinget.

Kritikk

Flere har imidlertid kritisert NRK-programmet for å ha invitert de to reality-profilene til debatt.

– Kva er dette for noko tull? Eg kan nesten ikkje tenkje meg ein debatt vi har mindre bruk for. skrev politisk kommentator i Bergens Tidende, Jens Kihl.

Khil var ikke den eneste som gikk ut mot programmet. Den tidligere pressesjefen for Human-Etisk Forbund, Jens Brun Pedersen, mener statskanalen beveget seg mot en kommersiell retning.

Det kan virke som NRK ofte glemmer at deres offentlige finansieringsordning er nettopp for at de ikke skal behøve å ty til kommersielle eksesser. #Debatten — Jens Brun-Pedersen (@JensBP) April 27, 2021

– Det kan virke som NRK ofte glemmer at deres offentlige finansieringsordning er nettopp for at de ikke skal behøve å ty til kommersielle eksesser, skrev han på Twitter.

Svarer på kritikken

På sin egen Instagram-konto har programleder for «Debatten», Fredrik Solvang kommet med sitt motsvar til alle kritikerne.

Han skriver av programmet ble det mest sette programmet etter Dagsrevyen og at 580.000 nordmenn satt samlet foran TV-skjermen. Det har vært mye forvirring rundt hvordan korona-testene fungerer, og overlege og mikrobiolog Elisabeth Toverud Landeraas og assisterende helsedirektør Espen Nakstad forklarte PCR-testenes sykluser og Ct-verdier.

– Hvis Debatten fikk så mange til å forstå litt mer om sentrale temaer i pandemien ved å lokke med duell mellom Charter-Svein og Lothepus, oppnådde vi hensikten, skriver han og presiserer at NRK skal nå bredt og ungt.

– Og nettopp derfor inviterer vi også to reality-stjerner, som i seg selv representerer tydelige fløyer i samfunnet - med det formål å bruke duellen som brekkstang til å drive folkeopplysning. Og folk er mottakelig for opplysning, viser tallene. Så takk! avslutter han.

Flere positiv

Det er ikke bare negative kommentarer programmet har fått, og flere mener det var opplysende informasjon.

– Kjempefin sending! Og overraskande spennande å høyre om korleis ein PCR-test fungerer! skriver Ronny Brede Aase.

Lege Wasim Zahid var også positiv til programmet og skriver dette på sin Twitter-profil:

– Tidligere i dag tenkte jeg: Herregud #nrkdebatt, charter-Svein og Lothepus, hva tenker dere??! Når jeg sitter og ser sendingen nå, er den en av de mest spennende og folkeopplysende noensinne. Takknemlig for NRK og flinke fagfolk som vet å formidle vitenskap.