Vektløfteren byttet ut Dubai for Vestlandet for å nå toppen

I idylliske omgivelser i Naustdal, 12 kilometer nord for Førde, finner vi Tambarskjelvar IL og vektløfteren Ine Andersson.



— Jeg har vel holdt på med vektløfting i sånn 8-9 år nå, forteller 31-åringen.

Høsten 2020 gikk Andersson gjennom et aldri så lite miljøskifte da hun flyttet til den vesle bygda. Da hadde hun tilbrakt et år i Dubai, hvor jobb som personlig trener ble kombinert med satsingen på vektløfting.

– Jeg dro i utgangspunktet til Dubai for å ha en hverdag med mest mulig trening, samtidig som at det gode været gjorde godt for kroppen.

PT I DUBAI: Ine Andersson foran Jumeirah moské i Dubai. Foto: Privat

Men med forandringer i forbundet i Norge, og økt satsing på idretten i hjemlandet følte Andersson at det var naturlig å vende nesen nordover.

— Jeg så at treningsfasilitetene ble bedre hjemme i Norge enn det de var i Dubai, så da tok jeg den sjansen.

Kjapp innføring i vektløfting

De konkurreres i to forskjellige øvelser, rykk og støt I konkurranse har man kun tre forsøk i hver øvelse, og utøverne må planlegge hvor tungt de skal løfte basert på egne evner og motstandernes resultater. Rykk: I en kontinuerlig bevegelse skal vektstangen løftes fra gulvet og over hodet. Ryggen skal være rett og stabilisert gjennom hele løftet. Utøveren skal holde stangen med strake armer stabilt over hodet til dommerne har godkjent løftet. Støt: Her gjennomføres løftet i to bevegelser. Først skal vektstangen løftes fra gulvet og opp til brystet. Etter å ha samlet krefter støter utøveren stangen over hodet med strake armer. Der må stangen holdes i en markert posisjon til dommerne godkjenner løftet.



I OL er det kun sammenlagtvinneren som får gullmedalje. I øvrige turneringer deles det ut medaljer for Rykk, Støt og Sammenlagt.



Vektløfterhovedstaden

31-åringen er opprinnelig fra Ski i Viken, men valgte å flytte til Naustdal i Sunnfjord. Det er det veldig gode grunner til:



– Miljøet for vektløfting er veldig bra her oppe. «Vanlige» folk som bor her vet litt om sporten selv om de ikke driver med den selv. Det er litt spesielt, sammenlignet med andre steder i Norge, poengterer Andersson.



Og det er kanskje ikke så rart at den lille bygda, med snaut 1200 innbyggere, har blitt en uoffisiell hovedstad for vektløfting i Norge. Her bor nemlig landslagstrener Zygmunt Smalcerz og president i Norges Vektløfterforbund: Stian Grimseth.

Sistnevnte er født og oppvokst i Naustdal, og tok to EM-gull i som aktiv utøver. 48-åringen er svært glad for at Andersson valgte å flytte til hans hjemsted.



— Det er veldig viktig for miljøet at vi har en rutinert utøver som Ine. Hun viser seg som et godt forbilde når det gjelder holdninger og seriøsitet i treningsarbeidet. Det å kunne få trene sammen med, og i nærheten av, henne og få den erfaringen er veldig viktig for neste generasjon med norske vektløftere, konstaterer Grimseth.







TØYING: President i Norges vektløfterforbund, Stian Grimseth, hjelper Ine med uttøying.

Etablert seg i toppen

Hjemkomsten virker også å ha hatt en positiv effekt for Andersson, som konkurrerer i vektklassen 59 kg.

I starten av april deltok hun i EM i Moskva. Der var Ski-jenta fryktelig nære å ta medalje, men en liten svikt i armen førte til at siste forsøk i Støt-øvelsen på 116kg ble underkjent av dommerne. Dermed ble det fjerdeplass i Støt, og en niendeplass i Rykk.



Allikevel oppnådde hun en ny bestenotering med en femteplass sammenlagt - en solid forbedring fra 19.-plassen i 2019.

I møtet med TV 2 har Andersson hatt noen uker til å vurdere prestasjonen i den russiske hovedstaden

— Jeg er ikke så fornøyd med rykken, for jeg vet har mer inne der. Det var også kjedelig å ikke få godkjent det siste støtet som ville gitt gull eller sølv, men samtidig så har jeg hatt stor fremgang og er på riktig vei, oppsummerer hun.



Det resonnementet sier president Stian Grimseth seg enig i:



— Når vi ser på det siste året, så har hun en meget god utvikling. Hun er en etablert utøver som har klart å ta tak og gjøre grep for å bli bedre. Samtidig har hun fortsatt mer å gå på, både i Rykk og i Støt, så hun har muligheten til å ta enda større sprang, sier President Grimseth.

Den (snart) 80 år gamle treneren

I treningshallen til Tambarskjelvar Idrettslag står landslagstrener Zygmunt Smalcerz og gir kontinuerlige tilbakemeldinger på økten til Andersson. Det er ingen tvil om at sølvreven stortrives i Sunnfjord.



— Det er en veldig vakker plass, og det er fantastisk å bo her. Folk er vennlige, og når til og med barna er gode i engelsk så er det enkelt for meg å forstå hva som skjer, smiler Smalcerz.

LANDSLAGSTRENER: Zygmunt Smalcerz (79) Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Den polske mannen på 153cm tok OL-gull som utøver i 1972 og har tidligere vært trener for både Polen og USA. Flere av hans elever har sanket med seg medaljer i EM, VM og OL, og nå er det de norske vektløfterne som får dra nytte av erfaringen hans.



— Ine var veldig nære en sølv- eller gullmedalje i EM nå. Hun har fortsatt noen svake punkter som vi kan forbedre, men dersom alt faller på plass så er jeg sikker på at hun kan få med seg gullet neste gang, sier treneren.



I juni fyller han 80 år, men på tross av sin relativt høye alder er det ingenting i veien med energinivået til treneren:



— Forrige søndag fikk jeg stått litt på ski, noe som var helt perfekt for meg. Jeg er også veldig glad i svømme, men det er litt for kaldt til å gjøre det her.



Og polakken har blitt svært populær i sine nye hjemtrakter.



—Han er jo en egen figur, som er veldig morsom og veldig dyktig. Han er noe for seg selv, ler Andersson før hun fortsetter:

— Han setter pris på de små tingene, og det tror jeg alle kan lære noe av. Og så kan han faget sitt godt, konkluderer hun.

Den vurderingen slenger også Grimseth seg med på:

– Zygmunt har jo tatt med seg litt nye treningsmetoder og en litt annen måte å jobbe på. I tillegg er han en enorm ressurs for klubben, som alltid sprer godt humør og kunnskap.



Hvordan komme seg til OL?

Systemet som brukes i vektløfting for å kvalifisere seg til OL har, som mye annet, blitt påvirket av pandemien. Deltakelse og resultat i VM og de kontinentale turneringene som EM og Asia-mesterskapet er blant de viktigste for å kvalifisere seg, men flere av disse har blitt utsatt. Aller verst er det for Oseania-mesterskapet, som per nå skal arrangeres etter OL.



1. april la det internasjonale vektløfterforbundet (IWF) ut en melding om at de har sendt en ny kvalifiseringsplan til IOK. Dermed kan vektløfter-miljøet i Naustdal gjøre lite annet enn å vente.

HOPP: Lengde uten tilløp er en del av treningen.



— Utfordringen er jo at de kontinentale turneringene skulle være en slags siste kvalifisering, men uten de så må det internasjonale forbundet revurdere hvilke regler som skal gjelde. Det blir spennende å se hva de ender opp med, forteller president Grimseth.



Både trener og president håper planene til IWF resulterer i en OL-billett for Ine Andersson. Hovedpersonen selv er ikke i tvil om at en flytur til Japan står høyt oppe på ønskelisten:



— Det hadde jo selvfølgelig vært veldig gøy å få deltatt i OL. Jeg var veldig nære en medalje under EM, så er jo det naturlig mål å kunne oppnå noe i Tokyo, avrunder Andersson.