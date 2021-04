Guardiola: – Han er ganske lik Braut Haaland

Mbappe fikk kritikk av ekspertene etter kampen mot Bayern. Se hvorfor i videovinduet øverst på siden.

Den franske 22-åringen var svært toneangivende i kvartfinalen mot Bayern München, der hans to mål i 3-2-seieren på tyskernes hjemmebane ble helt avgjørende for at det franske hovedstadslaget til slutt tok seg videre på bortemål.

Totalt står Mbappé med åtte nettkjenninger denne Champions League-sesongen, og derfor var det ingen overraskelse at han ble et tema på City-manager Pep Guardiolas pressekonferanse tirsdag.

– Det er en ung spiller som har fotballverden foran seg. Han er allerede fransk mester og verdensmester. Han er ganske lik som Erling Braut Haaland når det kommer til «wow-faktor», antall scorede mål og hurtighet, sa Guardiola.

At spanjolen bruker Braut Haaland som sammenligningsgrunnlag er kanskje ikke så rart. Det er nemlig bare nordmannen som har flere mål på samvittigheten i årets utgave er Europas gjeveste klubbturnering.

Tror Haaland blir toppscorer

Før returoppgjørene i kvartfinalene var TV 2s ekspert Jesper Mathisen klar på at han tror vi får en norsk toppscorer i årets utgave av Champions League.

– Jeg tror Haaland blir toppscorer til slutt. Han har et forsprang, sa Mathisen den gang.

Verken Haaland eller Mbappé fant nettmaskene i returoppgjørene, og dermed har nordmannen et forsprang på to mål på toppen av toppscorerlisten. Mbappé har nå minst to kamper på å ta inn forspranget Haaland har skaffet seg.

Koblet til City

Likhetene mellom de to unge superstjernene stopper ikke der. Begge har flere ganger blitt koblet til gigantoverganger til Guardiolas City.

Spanjolen ble spurt om Braut Haaland før kvartfinalene. Da gjentok han at de lyseblå ikke har en utømmelig pengesekk, og at de ikke kan bruke over 100 millioner pund på en spiller.

Ifølge ESPN har Dortmund satt en prislapp på 180 millioner euro for Braut Haaland. Dette tilsvarer 1,8 milliarder kroner. Selv ville ikke Guardiola si noe om hvor mye han mener jærbuen er verdt.

– Jeg vet ikke. Det er et spørsmål for Borussia Dortmund og hans agent. Jeg forstår at folk spør om Haaland. Han er en eksepsjonell angriper, men du forstår at det er ikke passende at jeg snakker om ham, sa 50-åringen den gangen.

Mbappés kontrakt går ut etter neste sesong, og franskmannen har vært linket til de fleste europeiske storklubbene, deriblant de lyseblå fra Manchester. Men om Guardiola har sine ord i behold, og City ikke har 100 millioner pund å bruke på én spiller, blir 22-åringen neppe City-spiller med det første.

Ifølge det anerkjente statistikk- og analysebyrået CIES Football Observatorys liste over verdens mest verdifulle spillere verdsettes Mbappé til 1,55 milliarder norske kroner. Haaland på sin side verdsettes til 1,58 milliarder.