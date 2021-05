Dømmes til forvaring etter drapet på Sigbjørn Sveli (44)

I april behandlet Gulating lagmannsrett i Stavanger ankesaken etter drapet på Sigbjørn Sveli i desember 2019.

Nå er dommen klar.

På samme måte som i Jæren tingrett rett før nyttår, lander lagmannsretten på at de to skal dømmes til strenge forvaringsstraffer.

Sævik, som har blitt utpekt som hovedmann og pådriver, dømmes til forvaring i 20 år med en minstetid på 13 år. Gramstad-Olsen dømmes til forvaring i 15 år med en minstetid på 10 år.

FORVARING: Jonas-Tønnes Sævik (24) og hans kamerat, Kevin Gramstad-Olsen, dømmes til forviring. Bildet ble tatt med samtykke under et fengslingsmøte etter drapet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

«Ekstraordinær grov karakter»

I den 19 sider lange dommen skriver lagmannsretten:

«Den langvarige frihetsberøvelsen og voldsomme mishandlingen, og til sist det særdeles brutale drapet på Sigbjørn Sveli, utgjør en forbrytelse av ekstraordinær grov karakter.»

I tillegg dømmes de to til å betale 300.000 kroner i erstatning til begge Svelis foreldre, samt 79.460 kroner til ekteparet for utgifter.

De etterlattes bistandsadvokat, Kjersti Jæger, skriver i en SMS til TV 2 at de er «veldig tilfreds med at lagmannsretten kom til samme konklusjon som tingretten».

TILFREDS: Bistandsadvokat Kjersti Jæger i Stavangeradvokatene. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Funnet tilregnelige

De domfelte har erkjent de faktiske forholdene, men har begge nektet straffskyld for tiltaleposten som omhandler drap.

Duoens forsvarere, Fredrik Schøne Brodwall og Inam Ghous Ali, har begge vært opptatt av hvilke straffebud som skal gjelde for sine klienter.

Sævik mener medisinene han gikk på gjorde at han kan ha vært i en psykose da drapet skjedde.

Gramstad-Olsen, som er diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming, har bedt om heller å bli idømt tvungen omsorg.

Rettsoppnevnte sakkyndige har imidlertid konkludert med at begge var tilregnelige på gjerningstidspunktet.

Dette legger lagmannsretten til grunn når de sier seg enig med tingretten i at de to skal dømmes til forvaring.

De domfeltes forsvarere har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.

Fornøyd aktor

Aktor i saken, statsadvokat Arvid Malde, har omtalt drapet som ett av de groveste som har skjedd i Norge.

Mandag er han tilfreds med at lagmannsretten har landet på dette resultatet.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med dommen og mener den er riktig ut fra det bevisbildet som ble presentert for lagmannsretten, sier han, og fortsetter:

AKTOR: Statsadvokat Arvid Malde. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– En konstaterer også at lagmannsretten betegner forbrytelsen som «en forbrytelse av ekstraordinær grov karakter», noe som samsvarer med påtalemyndighetens inntrykk av grovheten i saken.

Statsadvokaten medgir at saken har gjort inntrykk på ham.

– En skal ha en profesjonell tilnærming til denne typen saker, men det er klart at detaljene i saken og det fatale resultatet, det gjør inntrykk, sier han.

– Hvorfor er ikke straffene enda strengere?

– Det er gitt en delvis tilståelse av de faktiske forhold og da er det etter loven adgang til å gi rabatt.

ANKEBEHANDLING: Tidligere i måneden ble ankesaken behandlet i Stavanger. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Dette skjedde

Det hersker ingen uenighet rundt selve hendelsesforløpet.

Om kvelden den 8. desember i 2019 traff de domfelte tilfeldigvis på 44-åringen i nærheten av Varhaug togstasjon på Jæren.

De ble først enige om at Sveli skulle kjøre dem snaue syv kilometer sørover i distriktet – til Vigrestad. Da de kom frem ble offeret utsatt for grov vold og de unge mennene tok over bilen hans.

FUNNET: Offeret ble funnet død i sanddynene på Regestranden i Sola kommune. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Gjentatte ganger i løpet av natten ble Sveli utsatt for særdeles grov vold og han ble holdt fanget i bagasjerommet på sin egen bil i flere timer.

Tidlig om morgenen døde han av brannskadene han ble påført etter at de domfelte tente på ham, ute på Regestranden i Sola.

Med mandagens dom er selve skyldspørsmålet avgjort av domstolen.

De domfelte har imidlertid anledning til anke videre til Høyesterett, men da kun rundt spørsmål som handler om saksbehandling, lovanvendelse eller straffutmåling.