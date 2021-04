Kvinne skutt og drept på åpen gate i Oslo

Saken oppdateres.

Klokken 08.27 fikk politiet melding om at en person var skutt på åpen gate på Frogner i Oslo.

– Vi rykket ut med flere patruljer og ambulanse. Da vi kom fram, fant vi en kvinne som var skutt, og hun ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Fem til ti minutter etter at politiet fikk melding om hendelsen, pågriper politiet en mann. Pågripelsen foregikk ifølge politiet uten stor dramatikk.

Det er så langt ikke antatt flere mistenkte i saken.

PÅGREPET: En mann ble pågrepet på E18 etter skyteepisoden. Foto: Magnus Braaten / TV 2

– Kort tid etter at vi fikk melding stanser en patrulje en bil på E18 på vei ut av byen. I bilen er det en mann. Vi mener det er gjerningspersonen, sier Stokkli.

Beslaglagt våpen

– Hva er det som gjør at dere fatter mistanke på den bilen så raskt?

– Det har jeg ikke detaljer om nå, sier Stokkli.

Politiet har beslaglagt et etthånds skytevåpen i forbindelse med hendelsen.

Operasjonslederen sier de kjenner avdødes identitet, men at det er for tidlig å si noe om relasjonen mellom den drepte kvinnen og mannen.

Politiet avhører vitner som har sett hendelsen. Han vet ikke hvor mange vitner det er snakk om.

Hørte skudd

PÅ STEDET: Politiet er på stedet og gjør åstedsundersøkelser. Foto: Magnus Braaten / TV 2

En person som bor like ved åstedet, forteller til TV 2 at han hørte seks-syv skudd og deretter en bil som kjørte av gårde. Han sier han allerede har forklart seg for politiet på stedet.

– Vi har sperret åstedet, har kontroll på bilen som ble brukt, og vi har startet en bred etterforskning, sier Stokkli.

Flere vitner på stedet forteller at de hørte skudd. En person trodde han hørte bygningsarbeid, men forstod at det dreide seg om skudd da politiet ankom stedet.

Tror ikke kvinnen var et tilfeldig offer

– Det er ingen ting som tyder på at det er fare for andre, sier operasjonslederen.

Hovedhypotesen per nå er at kvinnen ikke var et tilfeldig offer, og det er planlagt avhør av den pågrepne i løpet av dagen.

– Vi jobber med å avklare relasjonen nå, sier vaktleder Roger Hjertø ved Krimvakta i Oslo til TV 2.