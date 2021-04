Ny kjempebom av Werner: – Han er sint

Det har vært en gjennomgangsmelodi denne sesongen.

Timo Werner (25) kommer seg til store sjanser, men svikter når ballen skal settes i mål. Tirsdag kveld gjentok historien seg.

– Det hjelper ikke

Mot Real Madrid burde tyskeren sendt Chelsea i ledelsen i Champions League-semifinalen borte mot Real Madrid, men en lang fot fra Thibaut Courtois stoppet avslutningen. En avslutning som burde truffet nettmaskene.

– Han bommet på en stor sjanse mot West Ham, og nå bommet han på en stor sjanse her. Det hjelper ikke, men det hjelper heller ikke å grine over det og klage hele tiden. Sånn er det, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel.

I helgen som var scoret riktig nok Werner målet som sikret Chelsea tre poeng. Målet endte en over to måneder lang måltørke, men det kom ikke uten den sedvanlige bommen. For tyskeren misbrukte en enorm sjanse senere i kampen.

– Millioner av folk har tøffere ting å stri med enn sjansene du bommer på, så dette er en god ting med idrett – ingen bryr seg i morgen, sier Tuchel.

– Han er sint. Han er kanskje skuffet. I morgen har de en fridag, og dagen etter må han opp med haken. Han er en profesjonell og topp fyr. Han jobber hardt.

Gir ikke opp

Forventningene har vært store til Werner etter at han ble hentet til Chelsea. 28 mål i Bundesliga for RB Leipzig ga håp om en ny storscorer i London, men så langt er det bare blitt seks fulltreffere i Premier League for den hurtige spissen.

Man har likevel ikke mistet troen på at det vil løsne for Werner.

Kun Mason Mount har vært på banen i flere kamper for Chelsea i Premier League, og Werner har også fått tillit fra start i de to siste kampene for blåtrøyene. Et tydelig tegn på at 25-åringen verdsettes høyt.

JOBBET HARDT: Timo Werner, her i duell med Eder Militao, la ned en solid jobb på topp for Chelsea. Det eneste som manglet var scoringen. Foto: Bernat Armangue

Selv er han også fullstendig klar over situasjonen. Etter scoringen mot West Ham fleipet han i intervjuet etter kampen om at det kanskje var for mye å forvente at han scoret to mål etter å ha gått så lenge uten nettkjenning.



Til en grad er det i det minste betryggende for Werner at han regelmessig kommer seg til store sjanser.

– Han kommer ikke til å slutte å presse på, vi kommer ikke til å stoppe å tro. Jeg har en følelse av at alle aksepterer situasjonen som den er, og som spiss er det enkelt: Du scorer i neste kamp og ingen snakker om det, sier Tuchel.

Neste kamp er mot Fulham i Premier League. Deretter er det returkamp mot Real Madrid hjemme på Stamford Bridge neste onsdag.