,Elbiler som går kortere enn de offisielle rekkeviddetallene lover, er ikke akkurat noe ukjent fenomen.

Lenge kunne dette forklares med at den offisielle målemetoden NEDC var ganske så urealistisk. Å oppnå den samme rekkevidden i praktisk bruk, var nesten ikke mulig.

Dette skapte frustrasjon blant eierne, samtidig som produsentene fikk mye negativ PR. Derfor ble det sett på som et svært viktig fremskritt da NEDC for et par år siden ble erstattet av den langt mer realistiske WLTP-målemetoden.

Men fortsatt blir det hevdet at bilprodusentene i mange tilfeller lover for mye.

262,5 millioner

Nå skriver bransje-nettstedet Bilbransje24.no om et mulig gigant-søksmål som gjelder nettopp dette med manglende rekkevidde.

I et brev sendt til norske Polestar-kunder varsler det svenske selskapet Kapatens at de planlegger et gruppesøksmål mot Polestar, på grunn av det de mener er villedende markedsføring av rekkevidde.

På nettsidene til Kapatens opplyser selskapet at kravet mot Polestar Norge kan gi norske eiere av elbilen Polestar 2 til sammen omkring 262,5 millioner kroner eller mer, i erstatning.

Først brukte Polestad tur-retur Oslo-Hemsedal som rekkevidde-eksempel, så endret de til Oslo-Norefjell. Det er ikke akkurat heeelt samme avstand...

Oslo-Hemsedal, tur-retur

– Du som har kjøpt eller bestilt en Polestar 2 i løpet av 2020 eller i januar 2021, kan ha rett til kompensasjon fordi batteriets rekkevidde ikke stemmer overens med det som ble lovet, heter det i brevet, som er undertegnet Kapatens partnere Gustaf Leijonhufvud og Johan Skog.

Kapatens tar utgangspunkt i en sak også tidligere har fått betydelig omtale.

Polestar anga tidligere på sin hjemmeside: «Et fulladet batteri gir en rekkevidde på 470 km, som betyr at du kan kjøre fra Oslo til Hemsedal og hjem igjen med god margin. Dermed kan du boltre deg i skianlegget uten å bekymre deg for hjemturen.» Tester har vist at Polestar 2 ikke er i stand til å kjøre den lovede strekningen på én ladning. Opplysningen ble senere endret i slutten av januar slik at Hemsedal ble byttet ut med Norefjell, noe som innebærer en reduksjon av oppgitt rekkevidde fra 408 km til 222 km.

Polsetars første norske showroom ligger i Oslo sentrum. Her har det vært mange skuelystne!

Polestar: Ingen dialog

I brevet mener Kapatens at Polestar dermed har gitt villedende opplysninger om bilen og dens bruk.

– Basert på 15 prosent erstatning har hver enkelt kunde rett til ca 75.000 kroner. Basert på en pris på cirka 500.000 og omtrent 3.500 norske kjøpere, så har gruppen til sammen rett til 262,5 millioner, sier Johan Skog, til Bilbransje24.

Ifølge Polestar Norge er det ingen dialog mellom dem og Kapatens.

Elbilen 2 har gitt Polestar en knallstart i Norge, det er solgt over 3.000 eksemplarer så langt.

Vil ikke si hvor lenge det lå ute

– Polestar Norge har ikke mottatt noe søksmål eller henvendelse vedrørende dette.

Det sier Kristin Fjeld til Bilbransje24. Hun er kommunikasjonsansvarlig i Polestar i Norge.

– Vi er klar over at et tredjepartsselskap forsøker å samle støtte, og at dette ikke er initiert av Polestar-eiere, sier hun.

Polestar ønsker ikke å svare på direkte spørsmål om hvor lenge den aktuelle formuleringen om rekkevidde lå tilgjengelig på Polestars hjemmesider.

Hvordan Kapatens har tenkt å legge opp et eventuelt søksmål og hva det vil koste Polestar-eierne – det kan du lese mer om hos Bilbransje24.no.

