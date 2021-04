Her kaster politiet demente Karen (73) i bakken: – Hører du at det knekker?

– Er du klar for at den knekker? Hører du at det knekker?, sier den ene politibetjenten til den andre i det Karen Garner får armene dratt bak på ryggen for å få påsatt håndjern.

Videoklippet er fanget opp av politibetjententens kroppskamera og ble offentligjort mandag av Garner-familiens advokat.

Karen Garner var på vei hjem fra en Walmart-butikk i byen Loveland i delstaten Colorado, da hendelsen fant sted i juni i fjor sommer.

Hadde stjålet godteri og smågodt

Hun går langs bilveien og plukket markblomster da politiet stopper.

På videoen som fanget opp hendelsen ser det ut til at den demente kvinnen ikke forstår hva som skjer da hun blir bedt om å stoppe opp.

Politiet ble tilkalt fordi Garner ikke gjorde opp for seg i butikken.

Ifølge Garners familie hadde 73-åringen tatt med seg brus, godteri, en t-skjorte og vaskemiddel. Totalt skal hun ha tatt med seg varer til en verdi av 120 kroner.

Den første videoen av pågripelsen, som ble publisert for to uker siden, viser at politiet presser Garner i bakken for å få satt håndjern på henne.

Garner virker på videoen forvirret og redd. Hun sier på et tidspunkt «jeg vil bare vil hjem».

Brakk armen

Arrestasjonen forårsaket et brudd i armen, et forstuet håndledd og en smell i skulderen på den demente kvinnen.

– På et tidspunkt brøt jeg sammen i gråt på grunn av den hjerteløse og harde behandlingen hun fikk, sier Garner-familiens advokat, Sarah Schielke til The Washington Post.

– Jeg kjenner ikke Karen engang, men det kunne vært min bestemor og jeg kan ikke se for meg hvordan det er å gå gjennom noe sånt, sier hun til avisen.

Videoen som er sluppet av kvinnens advokater mandag viser også hvordan politibetjentene gir hverandre «high five» og skryter av arrestasjonen til en annen politibetjent.

COLORADO: Det tok bare noen sekunder før situasjonen eskalerte og politibetjenten besluttet å kaste den 73 år gamle kvinnen i bakken. Foto: The Life and Liberty Law Office

Også etter at kvinnen var pågrepet valgte politiet å beholde håndjernet på, til tross for at 73-åringens arm var brukket.

Skryter av pågripelsen

En annen video fra politiets operasjonssentral viser hvordan politibetjentene viser frem videoen av pågripelsen til en kollega i etterkant.

– Dette er kjempebra, sier den politibetjenten som foretok arrestasjonen.

Mens Garner sitter gråtende lenket fast til en benk i varetekt, ler og humrer politibetjentene av videoen.

FASTLENKET: Her sitter den demente kvinnen lenket fast til en benk i en celle på politihuset. Armen hennes var på dette tidspunktet brukket. Foto: The Life and Liberty Law Office

– Jeg elsker dette, sier kollegaen da videoen blir vist frem.

– Jeg var supergira. Jeg tenkte: «kom igjen dame, la oss bryte», sier politibetjenten mens de ser på videoen.

– Jeg kan ikke fatte at jeg slang en 73 år gammel dame i bakken, fortsetter betjenten.

De to politibetjentene som gjennomførte arrestasjonen er saksøkt av Garner og hennes familie.

I søksmålet heter det at politiet ikke feilet i å håndtere et møte med en som sliter med psykiske problemer.

LER AV HENDELSEN: Her sitter politibetjentene og ler av videoen som viser pågripelsen av kvinnen. Foto: The Life and Liberty Law Office

Har satt i gang granskning

I en uttalelse fra justisvesenet i Colorado mandag, ber de om en offisiell gjennomgang av hendelsen.

– En uavhengig strafferettslig vurdering er hensiktsmessig, og en etterforskning av hendelsen vil finne sted, heter det i uttalelsen.

Det lokale politidistriktet gjennomgår også saken internt. I en uttalelse forrige uke sa de at de ikke var gjort kjent med saken før uken i forveien.

De sa videre at de involverte politibetjentene var tatt ut av normal tjeneste. Én av dem er permittert og de to andre er satt til administrative oppgaver i påvente av etterforskningens utfall.