Eksperter frykter en halv milliard er smittet: – En perfekt storm

Siden pandemien brøt ut har man registrert over 17,9 millioner smittetilfeller i India og over 200.000 koronarelaterte dødsfall.

Men helsearbeidere og forskere advarer om at det reelle antallet smittetilfeller og koronadødsfall er mye høyere.

Enkelte eksperter anslår at det faktiske antallet personer som har vært- eller er smittet i India er 30 ganger høyere. Det vil si at nærmere 500 millioner smittetilfeller.

– Det er godt kjent at smittetallene og dødstallene underrapporteres. Det har vært underrapportering hele tiden, sier direktør ved Center for Disease Dynamics, Economics and Policy i New Dehli og epidemiolog, Ramanan Laxminarayan til CNN.

– Stemmer ikke overens

Laxminarayan og flere forskere og helsearbeidere – tror grunnen til nettopp det er for dårlig infrastruktur, menneskelig svikt og for dårlig testkapasitet.

– I fjor estimerte vi at omtrent 30 prosent av infeksjonene ble fanget opp ved testing, så de registrerte tilfellene er mye lavere enn det reelle antallet smittetilfeller, sier epidemiologen og fortsetter:

– Med den nye smittebølgen India nå er inne i, er koronadødstallene sannsynligvis grovt underrapportert. Det man faktisk ser av dødsfall stemmer ikke overens med de offisielle tallene som rapporteres, sier Laxminarayan til kanalen.

Tirsdag meldte indiske myndigheter om 362.902 nyregistrerte smittetilfeller og 3.285 nye koronadødsfall. Antallet registrerte smittetilfeller i India har den siste uken vært cirka 339.000 smittetilfeller per døgn i gjennomsnitt.

KRITISK: Pårørende står samlet rundt en som har gått bort etter å ha vært syk med koronavirus ved Guru Teg Bahadur sykehus i New Dehli. Foto: Danish Siddiqui / Reuters / NTB

– En perfekt storm

Tirsdag sa talsperson for Verdens helseorganisasjon(WHO), Tarik Jasarevic at den indiske dobbeltmutasjonen ikke kan tilskrives å ene og alene være grunnen til smittebølgen.

– I hvilken grad disse virusmutasjonene er ansvarlige for den raske økningen i smittetilfeller i landet, er fortsatt uklart. Det er andre faktorer som også spiller inn, som store ansamlinger av folk, sa Jasarevic og fortsatte:

– Kombinasjonen av lettelser i tiltak, at mange personer samler seg, mer smittsomme virusvarianter og for dårlig vaksinedekning – er med på å skape en perfekt storm, sa han.

WHO-talspersonen sa også at Indias helsevesen har måtte håndtere et voldsomt tilstrømning av mennesker til landets sykehus, og at ikke nødvendigvis alle disse hadde trengt å dra til sykehus.

Jasarevic understreker at det anslagsvis bare er 15 prosent av de koronasyke som trenger behandling ved sykehus.

– Traumatisert og ødelagt

Og som den siste ukens daglige smittetallsrapporter tilsier, så ser ikke koronakrisen i India ut til å avta med det første.

En som står midt oppe i den kritiske situasjonen, er legen Sumit Ray, som jobber ved et sykehus i New Delhi. Han sier til Al Jazeera at situasjonen ved indiske sykehus er «fullstendig ødeleggende».

– Det er ingen ledige senger på noen av avdelingene og legevakten vår er smekkfull av pasienter. Folk har ikke et sted å gå, sier Ray til kanalen.

HARDT RAMMET: Forloveden til en som nylig har mistet livet av korona bryter sammen ved et krematorium i den indiske byen Gauhati tirsdag. Foto: Anupam Nath / AP / NTB

Han forteller at helsevesenet nå har vært presset til bristepunktet over lang tid, og at det tar på for alle involverte.

– Våre leger og sykepleiere er fullstendig traumatiserte. De jobber knallhardt hele tiden, men de er emosjonelt ødelagt, sier legen.