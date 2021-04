Hvorfor ignorerer regjeringen revolusjonen som skjer foran øynene våre?

En av tingene jeg har savnet mest under pandemien, er sykkelturen til jobb.

Ikke bare fordi det er deilig med frisk luft, men fordi jeg ser så mange glade mennesker på veien.

Folk som gir tommel opp og vil slå av en prat fordi de synes det har blitt så mye tryggere å sykle. En undersøkelse fra Opinion gjort i februar 2020 viser at 88 prosent av Oslos befolkning støtter økt tilrettelegging for sykkel.

Denne gleden er det til tider vanskelig å finne i avisspaltene. De siste årene har vi sett stadig mer aggressive utfall mot sykkelsatsingen, gjennom dramatiske medieoppslag. Sykkelfelter i hovedstaden blir til store oppslag selv i riksdekkende medier.

TV 2 melder om «Oslo-opprør mot rød asfalt», og intervjuer tidligere Høyre-ordfører Fabian Stang som kan melde at «Folk er skikkelig forbannet».

Stang mener at Oslo «aldri kan bli en sykkelby», fordi vi har et kaldt klima og bratte bakker.

I Nettavisen, Avisa Oslo, Vårt Oslo og mange andre medier har særlig den lokale motstanden mot dobbeltsidig sykkelfelt i Gyldenløves gate fått omtrent like mye oppmerksomhet som om det var en riksvei.

Hvis man skulle tro denne journalistikken, så er Oslo et fryktelig sint sted, og sykkelpolitikken dypt upopulær.

Kondomdress

Det er merkelig, fordi alt tyder på at det motsatte er tilfelle. De siste årene har turen min til jobb blitt stadig mer trafikkert med sykler og syklister av alle størrelser.

Menn i kondomdress på dyre sykler bygd for fart. Kvinner, som meg selv, med kurv foran styret. Småbarnsforeldre med barna i vogn bak sykkelen, eller i kasse foran.

I helgene ser jeg eldre ektepar som suser oppover bakkene med elektrisk assistanse, på vei ut i marka eller på bytur.

Tallenes tale er klar: Siden 2015 har antallet syklister gjennom Oslos sykkeltellere med økt med 77 prosent.

Bare i fjor økte det med 36 prosent sammenlignet med året før. Korona-epidemien har utvilsomt gjort at flere har valgt sykkelen.

Røde løpere

Men økningen er ikke unik for 2020. Den går inn i en trend som har vart lenge. Det skyldes en målrettet satsing på å gjøre det tryggere og lettere å velge sykkelen.

De siste årene har vi rullet ut «røde løpere» for sykkelen over hele byen. Det har gitt en stor effekt.

I 2014 var det bare ni prosent av Oslos innbyggere som følte at Oslo var en trygg sykkelby.

I 2020 hadde andelen økt til 36 prosent.

I 2014 var det bare 14 prosent av Oslos innbyggere som synes Oslo var en god by å sykle i, mens det var 43 prosent som mente det samme i 2020.

Historien om Norge som et sykkelland er, for å si det rett ut, grå og trist. I mange tiår har myke trafikanter måttet vike plassen for parkeringsplasser og motorveier.

80 kilometer

Her i Oslo har det eksistert planer om å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett i Oslo siden 70-tallet, men likevel har lite skjedd.

Det er lett å være for sykkel på papiret, men når tiden har kommet for å faktisk ta valget mellom biler og myke trafikanter, har partiene feiget ut gang på gang, og latt planene ligge i skuffen.

Etter at MDG kom inn i byrådet i Oslo sammen med AP og SV har vi endelig fått fart på sykkelsatsingen. Byrådet har oppgradert og nyetablert over 80 kilometer sykkelvei over hele byen.

Gater har blitt bilfrie, fartsgrenser er redusert, man har fått på plass nye og tryggere kryss, og tusenvis av p-plasser er fjernet for å sikre tryggere gang- og sykkelveier.

Vi har også sørget for at de viktigste sykkelveiene og fortau måkes om vinteren, så det er mulig å sykle året rundt. Men det er ikke bare i Oslo sykkelen har blitt mer populær.

Toppidrettskvinne

Vi står midt i en elsykkelrevolusjon som har åpnet muligheten for mange flere til å velge sykkel i hverdagen. Med elsykkel trenger jeg ikke være en toppidrettskvinne for å komme meg oppover bakkene fra sentrum til vår bolig i Alna bydel.

Jeg trenger heller ikke å sykle i treningstøy og dusje på jobben. Plutselig har elsykkelen blitt et naturlig valg når min mor på 61 skal komme seg på jobb på den andre siden av byen.

Utenfor byens barnehager strømmer foreldre til med små sykkelvogner, kassesykler «longtails» eller gode, gammeldagse barneseter på bagasjebrettet.

Elsykkelen har blitt et stadig bedre alternativ til bilen. Selv om Norge er et langstrakt land, er ikke hverdagsreisene våre så lange.

Over halvparten av alle reiser i Norge er under fem kilometer, og 70 prosent er under en mil, ifølge den nasjonale Reisevaneundersøkelsen fra 2018.

Derfor får stadig flere øynene opp for sykkelen. Denne lille revolusjonen er synlig i gatene til de fleste norske byer.

Uforståelig

Allikevel er det ingen tegn til at regjeringen ønsker å anerkjenne utviklingen. De snakker mye om elbiler og selvkjørende biler, samtidig som de anslår at sykkelandelen ikke skal øke overhode.

Utrolig nok har Samferdselsdepartementet valgt å utelate effekten av elsykkel i sine regnestykker. Dermed har vi fått en Nasjonal transportplan som skryter av «tidenes sykkelsatsing», samtidig som den anslår nesten null økning i sykkelbruk.

Den borgerlige regjeringen vil bruke hundrevis av milliarder på å legge til rette for mer bilkjøring, i stor grad gjennom nye motorveier som raserer natur, og som fyller byene våre med biler.

Dette på tross av at Stortinget gjentatte ganger har vedtatt at biltrafikken ikke skal vokse i byene. Det er både selvmotsigende og uforståelig.

Hvorfor ignorerer regjeringen sykkelrevolusjonen som skjer rett foran øynene våre? Og hvorfor legger de en plan for å bryte sine egne miljø- og transportmål?

Jeg forstår godt at media synes det er spennende med sinte protester, og med eks-ordførere som lenker seg fast med papirlenker mot sykkelvei i sitt nabolag.

Men dette negative fokuset gir et skjevt bilde av virkeligheten. Det fine med sykkelsatsing, er at det ikke bare kommer syklistene til gode. Når syklistene får egne felter å sykle på, så blir fortauene tryggere for de som går eller bruker rullestol.

Samtidig blir det mindre konflikt mellom syklister, busser og biler. Når flere velger sykkelen, blir det mindre kø for dem som må ha bil, og bedre plass på buss, trikk og bane for dem som har månedskort.

Derfor er en by med god sykkeltilrettelegging en gladere by, også for dem som ikke sykler.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no