Derfor reagerer jeg på SVs abortvedtak

De siste dagene har vi snakket mye om lov om svangerskapsavbrudd, eller abortloven.

Etter SVs landsmøtevedtak på søndag, hvor de foreslår å innføre rett til selvbestemt abort frem til et foster er levedyktig, har mange reagert. Meg, inkludert.

Å snakke om abort og vårt samfunns innramming av dette kan være vanskelig. Mange kvier seg.

Temaet oppleves som privat for mange, det er et verdispørsmål og dessverre blir også frontene fort steile.

Det burde vi kunne unngå i 2021. Vi må ikke ha berøringsangst for abortloven. Det vil være å lukke øynene for at den, som alle andre lover, må tåle testen i møte med vårt samfunn i dag.

Vi skylder også kvinnen, paret, fosteret og helsepersonellet å sørge for at loven og praktiseringen av den er i tråd med samfunnsutviklingen, den medisinske utviklingen og folks oppfatning av dens rimelighet.

Rettsvern

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp står sentralt i abortloven. Spørsmålet vi nå diskuterer er om selvbestemmelsen skal ha fortrinn fremfor fosterets rettsvern utover i svangerskapet.

Selv om fostermedisinen og den medisinsktekniske utviklingen har kommet svært langt når det gjelder å kunne redde svært tidlig fødte barn, har ikke den medisinske inndelingen av svangerskapets tre trimestre endret seg siden loven ble laget.

Hele balansen i loven handler om at fosterets rettsvern øker i takt med fosterets utvikling.

Jo lenger en har kommet i svangerskapet, dess større rettsvern har fosteret.

Intensjoner

Den balansen mener jeg er minst like viktig i dag med teknologisk utvikling og avansert fostermedisin.

Jo mer opphetet diskusjonen blir, desto steilere blir frontene. Da tillegger vi kanskje hverandre intensjoner ingen av oss har.

Jeg vet at SV-politikere reflekterer over det ufødte fosterets situasjon i et svangerskap.

Jeg tror også at de samme SV-politikerne vet at jeg har et ekte engasjement for kvinners situasjon og at kvinners selvbestemmelse i abortloven skal ligge fast.

Samtidig må vi diskutere realiteten av det vi som politikere foreslår å endre eller argumenterer for å beholde. I populistiske ordelag ville en kunne kalle abortnemndene «elefanten i rommet».

Det vil jeg advare mot, men jeg synes vi burde snakke mer om hva abortnemnder egentlig er.

Abortnemd

Er de en slags domstol som avgjør kvinnens og fosterets skjebne eller er de medisinske fagpersoner som tar beslutning om å innvilge abort, i tråd med kriteriene i loven og i dialog med kvinnen og med vekt på hennes helhetlige situasjon.

Realiteten er at abortnemndene er det siste. Mange av de sene abortene skyldes at man på ultralyd fatter mistanke om at det er noe alvorlig galt med fosteret.

Det er en fryktelig krevende beskjed for den gravide og paret. Da må kvinnen raskt henvises til undersøkelse for å avklare fosterets helsetilstand.

Mitt inntrykk er at i en rekke tilfeller er det den legen som foretar undersøkelsen, som også bistår kvinnen med å søke om abort.

Nemnda består av to leger - en av dem kvinne - og en av dem skal også være ansatt ved sykehusavdelingen der aborten eventuelt skal foretas.

Den veiledningen kvinnen får av nemda skal hjelpe henne til å treffe sitt valg, og formålet skal være å bistå henne slik at hun kan komme frem til hva hun selv mener er den beste løsningen.

Undervurdere

Beslutningen nemnda fatter er basert på de kriteriene som ligger i abortloven, som balanserer hensynet til fosterets tilstand og rettsvern – og kvinnens helhetlige situasjon og ønsker.

En skal ikke undervurdere betydningen av at det er to leger som har tatt denne beslutningen i samråd med kvinnen og paret som er i en vanskelig situasjon.

Å få medisinsk støtte i den krevende situasjonen kan trygge kvinnen og jeg har inntrykk av at det er en styrke også for det helsepersonellet som skal bistå i abortene.

Jordmødre jeg har snakket med bekrefter dette og som sykepleier kjenner jeg meg veldig godt igjen i det.

Høyre mener at abortloven, som balanserer kvinners selvbestemmelse og det ufødte livs rettsvern, skal ligge fast.

Og at det er viktig å sikre en likeverdig, omsorgsfull og helhetlig oppfølging av de rundt 500 kvinnene som hvert år gjennomgår abort etter 12. uke.

Vi må stille opp for dem og ikke overlate dem til seg selv. For meg er det viktig.

