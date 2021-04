Se hele sendingen hvor Shearer og Henry ble valgt inn i Hall of Fame gratis på TV 2 sumo.

Mandag denne uken ble det klart at målmaskinene Thierry Henry og Alan Shearer var de to første til å bli innlemmet i Premier Leagues Hall of Fame.

Spissene står bak 435 Premier League-mål og de innehar syv toppscorer-titler i ligaen.

– Alt jeg ønsket var å bli profesjonell fotballspiller. Jeg hadde aldri trodd at jeg én dag skulle befinne meg øverst på listen av mestscorende spillere i Premier League, sier Alan Shearer under sendingen.

Med sine 260 mål er han tidenes mestscorende i Premier League. Thierry Henry befinner seg på 6. plass med 175 mål.

– Da jeg var liten, handlet det meste om å få tak i et par fotballsko, og nå snakker vi om Hall of Fame. Under karrieren min forsøkte jeg alltid å gi alt og sørge for at jeg slåss for laget. Det er det supporterne vil se, sier Henry.

– Dersom du hadde spurt meg i starten av karrieren min om jeg ville ende opp i Hall of Fame, da ville jeg ikke trodd på det. Det er en utrolig ære, erkjenner franskmannen.

Nå er det supporterne som bestemmer hvem som skal få neste plass. Ved å følge lenken kan du stemme på én av de 23 spillerne som er nominert. Hvem de er kan du se i faktaboksen under!

Disse 23 legendene er nominert! Den neste plassen i Premier Leagues Hall of Fame er det supporterne som velger. De har frem til 9. mai for å stemme på sin favoritt. 23 legender kjemper om en plass på den gjeve listen. Totalt seks av dem slipper inn i selskapet til Shearer og Henry: Keepere: Peter Schmeichel. Forsvarere: Tony Adams, Sol Campbell, Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry og Nemanja Vidic. Midtbanespillere: David Beckham, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Paul Scholes og Patrick Vieira. Angrepsspillere: Dennis Bergkamp, Eric Cantona, Andy Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Robbie Fowler, Matthew Le Tissier, Michael Owen, Robin van Persie og Ian Wright.

LEGENDER: Thierry Henry og Alan Shearer er to av de giftigste spissene som har spilt i Premier League. Denne uken ble de hedret som de første spillerne i Premier Leagues Hall of Fame. Foto: Premier League

Lanserer Cantona som neste spiller

Alan Shearer som fikk æren av å være den første til å bli innlemmet sammen med Thierry Henry er klar på hvem han mener bør være neste legende inn på listen.

Han lanserer nemlig Manchester United-legenden Eric Cantona.

– For en utrolig spiller.

– Han var arrogant på en fin måte. Når du har denne egenskapen, da har du lov til å være arrogant. Spillerne så opp til ham. Han er ikonisk for hva han kunne gjøre med ballen, sier Shearer.

Alan Shearer spilte for Southampton, Blackburn og Newcastle. Hos sistnevnte spilte han i ti sesonger og på 403 kamper for de stripete scoret han 206 mål.

For å bli innlemmet i Premier Leagues Hall of Fame er man nødt til å ha spilt i Premier League (fra 1992) og ha lagt opp.