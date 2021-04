Russen fortviler: – Vi jobber for noe som kanskje ikke blir noe av

Norge har 49.041 avgangselever fordelt på 391 videregående skoler, viser tall fra Udir. Vanligvis ville de innviet russetiden i disse dager. Men slik blir det ikke i år.

FERDIGSTILT: Celina fullfører russedressen - men når hun får ta den i bruk er usikkert. Foto: Ingrid Wollberg, TV 2

Årets russ må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak.

En usikker fremtid

For Celina Beate Reusch Sæle (18), viserussepresident i Bergen og Vestland, har det vært vanskelig å skulle planlegge en best mulig russetid i tråd med smittevernreglene.

– Vi jobber for noe som kanskje ikke blir noe av. Og vi vet jo ikke hva som er realistisk å få til, forteller Celina.

Vestland er Norges tredje største fylke, målt i antall russ, med 5.786 avgangselever på videregående skoler. Sæle innrømmer at det å skulle representere russen under koronapandemien, har vært utfordrende.

– Det har vært veldig vanskelig å planlegge fordi vi ikke har visst om vi skal være russ neste uke eller om fem uker, forklarer hun.

KLARE: Venninnegjengen på åtte har brukt mye tid og penger på russetiden. F.v.: Celina Sæle, Lena Nåmdal og Marte Vevatne Jensen. Foto: Ingrid Wollberg, TV 2

Alle arrangement er enten avlyst eller utsatt. Den opprinnelige planen for russen i Vestland var å starte feiringen med russedåp den 28. april. Nå er det besluttet å utsette dåpen med to uker, til 12. mai. Det gjelder for kommunene Bergen, Alver, Øygarden, Askøy og Bjørnafjorden.

– Det er fint å endelig få et svar, men det er ikke det svaret vi håpet på. Det er kjipt, men sånn er det, sier viserussepresidenten.

Hun forteller videre at det eneste arrangementet som var planlagt, var russedåpen som nå er utsatt.

Prioritere russen i vaksinekøen

I forrige uke ba regjeringen FHI om å revurdere vaksinestrategien og dermed flytte russ i kommuner med mye smitte frem i vaksinekøen. Ifølge viserussepresidenten er dette ingen dum idé.

MIMRER: I taket i russebilen har venninnegjengen hengt opp gode minner. Foto: Ingrid Wollberg, TV 2

– Det hadde nok vært lurere å prioritere oss unge som har flere nærkontakter enn de eldre. Dermed er det nok et bedre alternativ for samfunnet å vaksinere russen fordi vi er utsatt for mer smitte, sier Sæle.

Hun poengterer likevel at hun ikke mener man burde vaksinere russen for at de skal kunne dra ut og feste.

Markant nedgang i russebiler

Inspektør Birger Lønne i Statens Vegvesen sier de har merket en markant nedgang i antall russebiler til godkjenning de to siste sesongene.

– Vi har merket færre biler innom oss de to siste årene. I fjor hadde vi omtrent ingen i det hele tatt. I år har det vært noen få, sier Lønne.

Hos Vegvesenet gjennomfører de en teknisk kontroll av kjøretøyet for å sjekke at alt er i orden før russen begir seg ut på veiene.

– Vi ser til at det ikke er noe som kan komme som en overraskelse på russen når de skal ut og feire russetiden, forteller inspektøren.

Lønne håper årets russ tenker kreativt og får feire trass restriksjonene.

– Jeg håper de har funnet noe alternativt for å avslutte sin skolegang på en god måte. Også må de kjøre forsiktig, bruke bilbelte, tenke på trafikksikkerheten og ta vare på seg selv!

FÅ RUSSEBILER: Inspektør Birger Lønne forteller at Statens Vegvesen har hatt få russebiler inne for godkjenning. Foto: Ingrid Wollberg, TV 2

– Hold motet oppe!

Selv om russetiden blir utsatt, har Celina likevel håp for fremtiden. Nå kommer hun med en klar oppfordring til sine medruss.

– Vi må holde motet oppe og håpe på det beste. Gjøre det beste ut av situasjonen - men ikke bryte smittevernreglene!