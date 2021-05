Dette er stockholmsjenta bak «Leya»

Stockholmsjenta Evin Ahmad (30) har jobbet som skuespiller i flere år, men i Norge ble de fleste først kjent med henne som entreprenøren «Leya» i Netflix-suksessen «Snabba Cash».

Ahmad forteller at hun og «Leya» har den samme drivkraften i seg.

– Jeg er veldig målrettet. Jeg vet hva jeg vil ha. Men jeg er mye, mye mer forsiktig enn «Leya».

Hun påpeker at hun selv ikke har barn, men at hun tror egoet endrer seg når man får barn.

– Man er ikke så mye oppe i sitt eget hode. Det man merker med «Leya» er at hun er veldig desperat. Derfor må hun bare kjøre på.

– Hun unnskylder seg ikke

Selv fikk hun en slags «power» av «Leya».

– Jeg tenker at jeg må være litt mer som henne, og tenker ofte: «Hva hadde Leya gjort?». Hun tar for seg og jeg liker det, sier hun og utdyper:

– Hun unnskylder seg ikke. Man merker det for eksempel første gangen hun blir med Salim hjem og skal ha et one night stand. Hun bare «jeg må hjem til sønnen min». Hun skammer seg ikke, og det synes jeg er veldig inspirerende.

Likte best scenene sammen med «Salim»

På spørsmål om hvilke scener som er hennes favorittscener forteller hun at hun ofte spurte seg selv hvilke situasjoner «Leya» følte seg mest hjemme i.

– Leya er hele tiden på flukt. Hun prøver alltid å løse noe. Jeg tror nok at hun kjente seg mest hjemme med Salim, men det fantes ikke tid. Altså, livet kom i veien.

Derfor likte Ahmad å spille de scenene der hun spilte sammen med medspiller Alexander Abdallah, som spiller «Salim», aller best.

Slik spilte de inn sexscenene

Ahmad forteller at det er mange som tror at hun og Alexander Abdallah, som spiller Salim, er sammen på ekte. På spørsmål om hvordan det var å spille inn de intime scenene svarer hun:

– Det var kjempegøy. Det var virkelig ikke noe farlig eller slitsomt i det hele tatt.

Ahmad forteller at de brukte en «intimitetskordinator». Det er et forholdsvis nytt yrke som kom i kjølvannet av #metoo-bevegelsen.

– Det er nesten som er koreografi. Man «danser» igjen og igjen og har trygghetsøvelser først. Det var et skikkelig fint samarbeid. Ikke noe drama.

Ahmad har jobbet som skuespiller lenge og har spilt inn sexscener før, men hun har aldri jobbet med en intimitetskordinator før.

– Jeg tror mange bare improviserer sexscener, men da jobber man jo ikke ut fra karakterene. Da jobber man ut fra seg selv.

Sammen med intimitetskordinatoren satt de seg ned og pratet om hvordan sexlivet til «Leya» og «Salim» var.

– Leya, er hun en dominant kvinne eller en passiv kvinne? Og Salim, når hadde han sex sist? Og så fortalte Alexander om sine tanker rundt Salims sexliv.

Ahmad forteller at de suksess-serien «Normal People» også benyttet seg av en intimitetskordinator.

Skogscenen: – En forferdelig scene å filme

Obs! Spoiler fra serien!

I den siste av de seks episodene er det en scene der flere av karakterene står på kne i skogen og risikerer å bli skutt. Konflikten som skal løses er å komme til bunns i hvem som har tystet på en større narkotikaleveranse tidligere i hendelsesforløpet. Det hele ender med at «Leyas» store kjærlighet Salim, som spilles av Alexander Abdallah, blir skutt og drept.

– Scenen i skogen krevde en konsentrasjon, et nærvær og en utholdenhet. Det var en forferdelig scene å filme. Vi filmet ganske lange takninger og situasjonen føltes skikkelig fæl, sier hun og fortsetter:

– Jeg visste jo så klart at «Salim» skulle dø, men det var helt forferdelig.

Se hva karakteren som spilte «Salim» sier om scenen her.

Konsekvensen av det kriminelle livet

Hun forteller at hun jobbet mye med psykologien rundt å skulle planlegge noens død.

– I «Salim» og «Rayves» verden så skyter man noen og sånn er reglene, men slik er det ikke for «Leya». Hun står i en situasjon der hun må velge hvem hun skal være lojal mot. Skal hun drepe sønnens eneste onkel, spør hun.

Hun fortsetter:

– Leya tror at hun plutselig kan planlegge noen andres død, men så kommer hun på «oj, shit, dette kan jeg ikke gjøre». Hun setter seg selv i drittsituasjoner hele tiden, men selvfølgelig kommer det konsekvenser. Men samtidig, hvilke valg har hun - hvem skal hun ofre?

– Hvordan skulle du ønske at historien endte da?

– Som kunstner skulle jeg nok gjort akkurat slik som som regissøren har gjort. Jeg tror det er det som gjør at man sitter igjen med en vond følelse i kroppen. Man viser at det finnes en konsekvens av det kriminelle livet.

Hun påpeker hvordan man gjennom serien får sympati for en person som Salim, som i virkeligheten ville vært en de fleste leser om i avisen og avskriver som «bare en eller annen kriminell».

– Og nå er alle forelska i Salim. Det er veldig lett å dømme mennesker og peke finger. Jeg tror alle mennesker prøver å gjøre det som er rett, men hva som er rett kommer an på forutsetningene.

Slik er hun privat

30-åringen, som nå er forlovet, mener selv at hun er introvert.

– Når jeg er trygg med personer så blir jeg tullete, men jeg tror at mange ser på meg som veldig seriøs. Når jeg har jobb er jeg superkonsentrert. Da er jeg superdisiplinert. Jeg blir nesten manisk, sier 30-åringen.

Hun forteller at hun har et sterkt konkurranseinstinkt og er veldig kick-søkende.

– Jeg orker ikke at ting går treigt. Det må skje noe.