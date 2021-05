Slik jobber moskeen for å bekjempe vaksineskepsis

I moskeen i Brent, nordvest i London er det hektisk aktivitet. Kjelleren er omgjort til vaksineklinikk, og nå fyker doktor Raja Amjid Riaz fra avlukke til avlukke. Han desinfiserer overflater og legger utstyr oppi små bokser.

– Alt må være rent. Alt må være sterilt før vi slipper inn folk, forteller han.

Han jobber som lege ved sykehuset Broomfield i Essex utenfor London, men driver moskeens vaksineklinikk på fritiden. Nå under ramadan tilbyr de også vaksinering på kveldstid to ganger i uka.

KLARGJØR: Doktor Raja Amjid Riaz klargjør for vaksinering i moskeen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Folk kan faste på dagtid, ta seg noe å spise, og komme hit og få vaksine før bønnen.

Han har en liten på time på seg til å gjøre alt klart før solen går ned, og det skal kalles inn til bønn og vaksiner.

Lavere vaksineopptak

Utrullingen av koronavaksinen har vært en suksess i Storbritannia, og over halvparten av befolkningen har fått minst én vaksinedose.

Men tall fra det britiske statistikkbyrået, ONS, viser at vaksineopptaket har vært lavere i minoritetsbefolkningen enn blant hvite briter. Det til tross for at disse gruppene har blitt hardere rammet av koronaviruset, både i form av antall alvorlig syke og antall døde.

Koronavaksinen fra Astra Zeneca brukes fortsatt i Storbritannia og de fleste andre land. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

En undersøkelse gjort mellom desember 2020 og mars 2021 viste at mens vaksineopptaket lå på over 90 prosent for hvite briter over 70 år, lå det betraktelig lavere i deler av minoritetsbefolkningen. Aller lavest var det for briter med afrikansk og karibisk opphav, på henholdsvis 58,8 og 68,7 prosent.

Vaksineopptaket varierte også innenfor ulike religiøse grupper, der lå muslimer lavest med 72,3 prosent. I tillegg viste undersøkelsen at opptaket var lavere i fattigere enn rike områder.

Bekjemper vaksineskepsis

Bydelen Brent er fattigere enn snittet for London, og er en av de mest multietniske i England. Blant de om lag 330.000 innbyggerne snakkes 150 forskjellige språk.

MANGFOLDIG: Brent er en av Londons mest multietniske bydeler. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Antall koronadødsfall i Brent var høyere sammenlignet med snittet for resten av landet. Samtidig opplevde vi at vaksineskepsisen var høy, forteller doktor Riaz.

52-åringen mente moskeen kunne spille en nøkkelrolle, og var blant initiativtakerne til å starte opp vaksineklinikken. Da hadde de allerede drevet et testsenter i kjelleren en stund.

– Det handler om å bruke institusjoner som anses som «trygge». Siden vi åpnet for sju uker siden har sikkert 60-65 prosent av menneskene som har fått vaksinen her, tatt den fordi de er her uansett.

RAMADAN: Lege Raja Amjid Riaz ber før og etter vaksinering i moskéen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Imamen har tatt vaksinen, og stått opp og snakket om at den er trygg. Vi har drevet en informasjonskampanje på internett, og hengt opp plakater på lyktestolper i området, forteller doktor Riaz.

Moskeen i Brent er ikke den eneste som benyttes til vaksinering. En rekke andre moskeer, kirker og templer over hele Storbritannia tilbyr koronavaksine.

– Hva er det folk er engstelige for?

– Det er en rekke falske påstander om vaksinen der ute. Alt fra at den inneholder mikrochip til alkohol eller svin. Alle slike konspirasjonsteorier florerer på internett og sosiale medier. Alt dette er usant, sier doktor Riaz.

I GANG: Her er vaksineringen i gang i Central Mosque of Brent. Foto: Hilde Gran/TV 2

Han mener det handler om å bygge tillit ute i befolkningen.

– Det handler om å få lokale rollemodeller med på laget, imamene, prominente figurer i lokalsamfunnet til å si: «Det er trygt».

Alle er velkomne

Men moskeens vaksineklinikk er ikke bare forbeholdt muslimer. Alle som ønsker kan komme hit, og frivillige fra alle samfunnslag, etnisiteter og religioner er med på å drive klinikken.

Dadler hører med når fasten brytes. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Dette er et multikulturelt, multietnisk initiativ. Hele lokalsamfunnet er engasjert, ikke bare i å ta vaksinen, men også drive klinikken, sier doktor Riaz.

Mens han har snakket med TV 2 har solen gått ned, og det kalles inn til bønn. Doktoren og de andre bryter fasten med dadler og vann før de inntar et kveldsmåltid.

Samtidig, i mørket utenfor moskeen, har det begynt å danne seg en kø. 54 heldige personer har fått innkalling til vaksine denne aprilkvelden.

KØ: 54 mennesker får vaksine i kveld. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Liam Hazelgreen smiler fra øre til øre bak munnbindet. Han fikk beskjed om at han kunne komme å få vaksine for mindre enn to timer siden. Nå er han på plass.

– Dette er som julaften, sier han begeistret.

– Jeg er veldig glad, lettet og ser veldig frem til å få min første vaksinedose. Jeg har en nevø på ni måneder som jeg ennå ikke har møtt, det skal bli fantastisk å kunne se mer til familien igjen, sier han.

VAKSINERES: Liam Hazelgreen (t.v.) skal få sin første dose av Asta Zenecas koronavaksine av Raja Amjid Riaz. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nede i klinikken er doktor Riaz og de andre frivillige i full gang med vaksineringen. De har holdt på med dette siden februar, alle vet hva de skal gjøre.

– Har du hatt covidsymtomer de siste 28 dagene? Har du vært i kontakt med noen med korona de siste 14 dagene? Har du noen allergier?

Doktor Riaz ramser opp fra den obligatoriske spørsmålslisten.

– Er det greit for deg å ta AstraZeneca?

Hazelgreen svarer resolutt:

– Absolutt!

BEVISET: Liam Hazelgreen med det synlige beviset på at han har fått koronavaksine. Foto: Hilde Gran/TV 2

Han får stikket, et vaksinekort og beskjed om å vente i 20 minutter før han kan gå.

– Det var over før jeg fikk sukk for meg. Jeg merket ingenting, kanskje nålen er veldig liten eller noe sånt. Det var lett!, sier Hazelgreen.

Var skeptisk i starten

Dione Southby har kommet til moskeen for å få sin andre dose med AstraZeneca. Hun jubler når den er satt, men innrømmer at hun var skeptisk til koronavaksinen i begynnelsen.

– Ja, i begynnelsen var jeg det og jeg har gjort mye research på den. Egentlig er jeg imot å sprøyte medisiner inn i kroppen, forteller 45-åringen.

– Men etter å ha sett effekten av viruset, dødstallene, og hvordan folk i alle aldre har blitt veldig syke, bestemte jeg meg for å ta den. Jeg er mer komfortabel med å ha tatt vaksinen enn ikke, sier hun.

OVERBEVIST: Vaksineskeptiker Dione Southby er blitt overbevist om at det er best å la seg vaksinere. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Southby synes moskeens vaksineinitiativ er godt.

– Jeg synes de har gjort en fantastisk innsats, og jeg tror de har nådd ut til deler av samfunnet som andre vaksineklinikker ikke ville nådd ut til, mener hun.

Også doktor Riaz er stolt over det de har fått til.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi kan spille en liten rolle i å vaksinere lokalsamfunnet. Med covid er ingen trygge, før alle er trygge.

Stiller moskeer til rådighet

I motsetning til mokseene i London, er det stille i Rabita-moskeen i Oslo. Moskeen har vært stengt siden november.

Tilbudet om å bruke moskeer også i Norge som vaksinesentre ligger på bordet.

– Muslimsk Dialognettverk (MDN) har sendt tilbud til myndighetene. Noen moskeer er store nok til å egne seg til dette formålet og de ligger sentralt, sier forstander Basim Ghozlan i Rabita-moskeen.

Integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i Oslo sier at dette ikke er aktuelt foreløpig.

- Foreløpig har vi ikke noen grunn til å tro at stedet vi vaksinerer er en utfordring, men dette er selvfølgelig en ting vi skal vurdere om vi trenger å gjøre senere, sier Hansen.

Også i Norge er det de hardest koronarammede gruppene som har lavest vaksineringsgrad. Personer født i Somalia og Irak er blant gruppene med færrest vaksinerte.

Integreringsbyråden i Oslo sier at de ikke vet om det er fordi vaksinesentrene ikke har fått tak i disse personene, eller om det er personer som av ulike grunner trenger mer informasjon eller skeptiske til vaksine.

Ghozlan i Rabita-moskeen kommer med et tydelig råd til alle muslimer om vaksinering.

– Når det gjelder vaksinering, anbefaler jeg folk å takke ja når man får tilbudet, selv om det er ramadan og man faster, sier han.