Slik var Tom Hagens nødsamtale til politiet

Tom Hagen (71) snakket med politiet i rundt syv minutter da han ringte nødnummeret for å fortelle at kona var forsvunnet. Det kommer frem i en ny bok om Lørenskog-saken.

31. oktober 2018, klokken 14.08, ringte Tom Hagen politiets nødnummer.

Kona Anne-Elisabeth Hagen (68) var borte, og han hadde nettopp funnet et trusselbrev på en rød stol i gangen.

Lydloggen fra Tom Hagens første samtale med politiet har vært ukjent for offentligheten.

I den nye boken «Lørenskog-mysteriet», skrevet av TV 2-journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim, kommer det frem flere detaljer fra nødanropet, som ble startskuddet på en omfattende etterforskning.

ÅSTEDET: Ekteparets bolig i Sloraveien 4 er ett av Norges mest undersøkte åsted. Foto: Frode Sunde / TV 2

«Høres usannsynlig ut»

Det er ikke uvanlig at politiet blir oppringt av folk som forteller usannsynlige, og av og til usanne eller oppdiktede historier.

Da Tom Hagen ringte nødnummeret for første gang var han forberedt på at hans historie ville «høres usannsynlig ut» for politibetjenten, står det i boka.

En drøy halvtime tidligere kjørte Hagen fra arbeidsplassen i Futurum Næringspark. Da hadde han flere ganger forsøkt å ringe kona uten å få svar.

Hjemme i Sloraveien var huset tomt, dørmatta lå skjevt og konas klær lå på badet. Det var slepespor på badet og i gangen.

I tillegg fant milliardæren et trusselbrev med krav om å betale ni millioner euro i kryptovalutaen monero.

GIFT: Ekteparet var gift i 49 år. Nå er Tom Hagen siktet for å ha drep kona. Foto: Privat

I trusselbrevet ble det advart mot å ta kontakt med politiet, men dette valgte Hagen å trosse.

Klokken 14.08 ringte Tom Hagen til politiet for første gang. Han ble lettet over at politibetjenten han møtte, tok ham alvorlig, står det i boken.

Fortalte om biologiske spor

Nødsamtalen med politiet varte i rundt syv minutter. I boken kommer det frem at Hagen fortalte at han «er litt sjokkert», noe politibetjenten uttrykket forståelse for.

Politibetjenten ba deretter Hagen om å beskrive hvordan det så ut i huset.

Hagen fortalte da om de biologiske sporene i huset og skal, ifølge boken, ha sagt at det var åpenbart at dette ikke var noe Anne-Elisabeth Hagen hadde gjort selv. Han mente kona trolig hadde blitt angrepet mens hun befant seg på toalettet.

I nødsamtalen ble Hagen også spurt om når han sist hadde kontakt med kona.

Han svarte da at han hadde prøvd å ringe henne flere ganger uten å få svar. Han mente derfor at angrepet måtte ha skjedd på formiddagen, kommer det frem i boken.

Hagens forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommenter denne saken. Øst politidistrikt ønsker heller ikke å si noe om Hagens nødsamtale.

PÅTALEANSVARLIG: Politiinspektør Gjermund Hanssen er påtaleansvarlig i saken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi finner det ikke riktig å kommentere spørsmål rundt siktedes samtale med politiet på gjerningsdatoen, eller våre vurderinger knyttet til denne, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen til TV 2.

Avtalte møte

I den første samtalen med politiet ble det også avtalt et møte.

Etter det TV 2 tidligere har fått opplyst, ønsket Tom Hagen at sivilkledd politi skulle komme hjem til huset i Sloraveien 4, men politiet hadde ingen sivile biler tilgjengelig.

I boken kommer det frem at dette fikk Hagen til å reagere. Han ønsket ikke at uniformert politi skulle reise hjem til ham og ga uttrykk for dette i nødsamtalen.

Til slutt foreslo politiet at Hagen kunne kjøre dem i møte. Det ble avtalt å møtes på en bensinstasjon bare noen hundre meter fra huset.

Rundt 20 minutter etter at Tom Hagen avsluttet telefonsamtalen med politiet, svingte han sin grå Citröen Picasso inn på en Shell-stasjon. Der møtte Hagen tre politibetjenter og ga dem trusselbrevet.

FØRSTE MØTE: På denne bensinstasjonen i Lørenskog møtte Tom Hagen politiet for første gang samme dag som kona forsvant. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Siktet ektemannen

Politiet etterforsket lenge saken som en bortføring med økonomisk motiv, men i juni 2019 endret politiet sin hovedhypotese til at 68-åringen mest sannsynlig var drept.

For et år siden tok saken nok en dramatisk vending. Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet mener at han har fingert kidnappingen og villedet etterforskerne.

ÅSTED: Det har blitt gjort en rekke undersøkelser av åstedet i Sloraveien 4. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hagen har hele tiden nektet straffskyld og enhver innblanding i saken. Han sier at han var på jobb i det tidsrommet politiet mener angrepet har skjedd.

Politiet har brukt store ressurser på å etterforske saken, og fremdeles jobber omkring 30 etterforskere på fulltid.

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot Hagen, og politiet har allerede signalisert at de ikke blir ferdig med å etterforske saken før sommeren.