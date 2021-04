Love Island-par forlovet

Finnmarkingen Nora Haukland (23) og Oslogutten Johannes Klemp (27) fant kjærligheten på «Love Island» i fjor. Seerne hadde god tro på paret hele veien, og de to stakk til slutt av med seieren.

Etter at de kom hjem fra Argentina har forholdet tilsynelatende vært en dans på roser.

I sommer kom nyheten om at de var blitt samboere. Nå tar de forholdet et steg videre og bekrefter overfor God kveld Norge at de er forlovet.

Haukland delte tirsdag kveld en bildekarusell på Instagram der begge bildene viser paret som kysser. Bildeteksten er dagens dato sammen en ring-emojii.

Også Klemp har delt et bilde sammen med sin kjære, med dagens dato som bildetekst.

God kveld Norge oppdaterer saken.