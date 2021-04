Vil tjene fire ganger så mye i kvinnenes Champions League

Tirsdag presenterte UEFA detaljene rundt det nye formatet for kvinnenes Champions League. De innebærer blant annet at turneringen blir langt mer lukrativ for lagene som deltar.

Endringene innebærer også at 16 deltakerlag vil kvalifisere seg direkte til gruppespill, og at man dermed går bort fra 16.-delfinaler.

Klubbene som skal delta i gruppespillet vil få oppunder fire millioner kroner i premiepenger. Det tilsvarer en firedobling av summene klubbene fikk i den forrige utgaven av Champions League.

Vinneren av turneringen kan tjene opptil 14 millioner kroner.

– Dette er svært gode nyheter for kvinnefotballen, endelig ser vi at UEFA har tatt skikkelig tak. Dette er ikke bare et viktig signal, men det får også reell effekt, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen til VG, som omtalte saken først.

Til tross for den betydelige økningen i premiepenger, får de 16 lagene omtrent 145 millioner kroner mindre enn hvert av de 32 lagene som deltok i herrenes utgave av Champions League.

Champions League-eventyr for norske spillere - kan møtes i finalen

En annen nyvinning blir innføringen av videodømming (VAR) fra og med kvartfinalene.

Endringene er et resultat av UEFAs redesign av Women's Champions League, som blant annet går ut på at en samler sponsorinntekter og medierettigheter fra gruppespillet og utover, skriver UEFA på sine hjemmesider.

– Etter mer enn tre år med dialog på tvers av nasjonale forbund og klubber, vil vi takke alle involverte helhjertet for deres bidrag. Hver av disse endringene er drevet av en samlet visjon og sørger for at vi alle beveger oss i samme retning - fremover! sier UEFAs sjef for kvinnefotball, Nadine Kessler i uttalelsen.