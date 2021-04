Derfor mener professoren det er for tidlig med gjenåpning

Tirsdag ble det klart at Oslo-folk nå kan ha besøk av inntil ti personer i private hjem. NTNU-professor Dag Svanæs mener det er alt for tidlig.

– Sett fra mitt perspektiv er dette et eksperiment. Man bør vente minst to uker før man går til neste fase så man ser utviklingen, sier professor i informatikk ved NTNU, Dag Svanæs, til TV 2.

Svanæs jobber til daglig med matematiske modeller, og har siden mars i fjor vært opptatt av hvordan pandemien utviklet seg.

– At pandemien har eksponetiell vekst hadde jeg ikke helt følelsen av at alle forstod på det tidspunktet, sier Svanæs.

Professoren mener R-tallet bør ned før en gjenåpning kan skje forsvarlig, og reagerer på at innbyggere i Oslo nå kan samles inntil ti personer i private hjem.

En investering for sommeren

– Det er relativt liten forskjell i tiltakene mellom et R-tall på 0,8 som vi har nå, og et R-tall på for eksempel 1,2 som gir eksponentiell vekst, sier Svanæs.

Han sier at dersom vi kan holde R-tallet godt under 1, vil det være mulig å holde det jevnt på et lavt nivå.

– Å holde det jevnt koster like mye enten man holder det på et høyt eller lavt nivå. Å få den kurven ned nå er er en investering for tiden frem mot sommeren, uttaler Svanæs.

– Riktig med gjenåpning

Næringsbyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), mener det som skjer utenfor private hjem er viktig for hvordan situasjonen håndteres videre.

– Det er viktig hva vi gjør på utsiden av hjemmet, og at vi prøver å begrense den sosiale aktiviteten så mye som mulig, sier Evensen.

Hun sier alt tyder på at utviklingen går i riktig retning, og at det derfor også er riktig å starte en forsiktig gjenåpning.

– Jeg håper vi kan fortsette med den trinnvise og kontrollerte gjenåpningen utover våren og sommeren, sier næringsbyråden.

Kan komme lettelser neste uke

Tirsdag kom byrådsleder Raymond Johansen med beskjeden om at butikker og serveringssteder fortsatt må holde stengt, men åpnet samtidig for at inntil ti personer kan samles i private hjem.

Det åpnes også for 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, og for utendørs arrangementer med inntil ti personer.

Allerede neste uke kan det komme nye lettelser, som flere i butikk- og restaurantbransjen har pekt på som helt nødvendig.