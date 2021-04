Real Madrid var i knestående, så slo Benzema tilbake med kunstmål

Real Madrid - Chelsea 1-1

Den første semifinalekampen i årets Champions League på Estadio Alfredo Di Stefano endte uavgjort.

Chelsea, som leder sammenlagt på antall scorede bortemål, har dermed skaffet seg et meget godt utgangspunkt før det avgjørende returoppgjøret neste uke.

— Zidane har litt å tenke på før returen. Tuchels menn viste mer styrke og intensitet, sier Brede Hangeland.

— Real Madrid må opp ett eller to hakk her om de skal til finalen. Jeg tror Tuchel og Chelsea-spillerne sitter i garderoben med en følelse av at de var det beste laget, fortsetter Hangeland.



Det var nemlig gjestene som kom best i gang under pøsregnet i den spanske hovedstaden.

I det kampen nærmet seg ti minutter gammel, var det kun Thibaut Courtois høyrefot som sto mellom Timo Werner og en drømmeåpning på semifinalen for bortelaget.

– Det skal nesten ikke være mulig å ikke score på den! utbrøt TV 2s kommentator, Petter Myhre.

Kun fire minutter senere kom imidlertid målet, da Christian Pulisic på glimrende vis omsatte Antonio Rüdigers utsøkte gjennombruddspasning til kampens første mål.

– Et kunstverk

Det så ut til vekke Real Madrids evinnelige målmaskin Karim Benzema, som dundret ballen i utsiden av krysstverliggeren kort tid senere.

33-åringen scoret nemlig sitt 71. Champions League-mål på mesterlig vis etter en halvtimes spill, da han banket ballen i nettaket på hel volley.

– Et kunstverk av Benzema! sa TV 2s ekspert Jesper Mathisen om utlikningen, som ble det siste målet før lagene dyvåte av regn tuslet i garderoben for pause.

Real Madrid hadde tidvis defensive utfordringer, og med kaptein og midtstoppersjef Sergio Ramos ute med skade, spilte gjestene seg til flere muligheter utover i kampen.

Det var Chelsea som var nærmest en kampvinnende scoring, men Real Madrid klarte å stå imot gjennom sluttminuttene.

Dermed ender kampen 1-1.

– En meget solid bortekamp

— Jeg synes vi fortjente å vinne førsteomgang. Vi har noen store sjanser. I andreomgang kunne vi se at vi var slitne. Vi måtte lide for de foregående ukene. Vi skulle hatt en dag til å hvile på, sier Thomas Tuchel etter kampen.

Han mener Chelsea har grunn til å være skuffet over resultatet.



— Når man har så store sjanser så må man ta dem. Vi hadde muligheten til å lede med to-tre mål tidlig i førsteomgang, sier Tuchel.

— Jeg er imponert over Tuchel og hans mannskap. De leverer en meget solid bortekamp og er nærmest seieren, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Den avgjørende returkampen spilles på Stamford Bridge onsdag neste uke.

Saken oppdateres