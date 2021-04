Advarer mot hval som kan eksplodere

For en uke siden skylte en død knølhval i land på Öland i Sverige.

Synet av den døde hvalen har tiltrukket seg nysgjerrige besøkende, og ifølge P4 Kalmar har kommunen nå sett seg nødt til å advare.

I hvalens tarmer danner det seg nemlig mye gass, som kan føre til en farlig overraskelse.

– Akkurat nå skjer en prosess hvor hvalen råtner, og det er en risiko for at den eksploderer. Det er utrolige krefter som slippes løs. Ansatte som har jobbet med å ta prøver bruker for eksempel beskyttende klær og hjelm, sier miljøsjef Staffan Åsén i Mörbylånga kommune til den svenske kanalen.

Ifølge Aftonbladet har Naturhistorisk museum avslått å utstoppe hvalen, ettersom den er så vanlig i Østersjøen.

Hvalen ligger ikke langs unna bebyggelse, og Åsén mener det er viktig å raskt avgjøre hvem som har ansvaret for å fjerne den.

– Det vil begynne å lukte vondt, sier miljøsjefen.