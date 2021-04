KrF-lederen har gitt opp kamp for innstramminger i abortloven

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) går til frontalangrep mot de rødgrønne partienes vedtak om å utvide grensen for fri abort, og sier der er der kampen kommer til å stå framover.

Ropstad reagerer sterkt på at landsmøtene til de rødgrønne partiene Ap, SV, MDG og Rødt har vedtatt å utvide grensen for kvinners rett til selvbestemt abort, som i dag gjelder til uke 12 i svangerskapet.

Arbeiderpartiet og MDG går inn for selvbestemt abort til uke 18, mens Rødt og SV går lenger, og setter grensen ved uke 22.

– Det er ekstremt liberale forslag, og en veldig radikal politikk. Jeg frykter jo at dersom det blir flertall for de rødgrønne partiene, så blir det en sterk liberalisering av abortloven, sier Robstad til TV 2.

Gir opp innstramming

Ropstad gikk inn i Solberg-regjeringen 19. januar 2019 etter opprivende strid om KrFs retningsvalg. Tidligere partileder Knut Arild Hareide satte hele sin politiske karriere inn på å få KrF med på et samarbeid til venstre med Ap og Sp, men tapte og gikk av.

Løfter om en strengere abortloven var for mange i parteit avgjørende for at de fulgte Ropstad. Men forventningene om en større innstramming ble ikke innfridd.

KrF fikk fjernet rett til selvbestemmelse ved tvillingabort, men ikke hovedkravet om å endre regelen som gir rett til abort når fosteret diagnostiseres med for eksempel Downs syndrom.

To dager før KrF holder årets landsmøte innrømmer Ropstad at han ikke lenger ser noen mulighet til å stramme inn abortloven.

– Nei, jeg tror debatten nå kommer til å stå om en skal gå for de radikale forslagene fra Arbeiderpartiet og SV, og der kommer KrF til å være tydelig på at det er en retning vi ikke ønsker.

– Nå blir du beskyldt for å ha åpnet dørene og satt i gang hele denne debatten ved å kreve endringer i abortloven. Angrer du på at du gjorde det?

– Nei, jeg mener det var riktig å få en regulering av tvillingabort, og at du må søke en nemnd om å ta bort for eksempel den ene av to tvillinger.

– Og dersom dette hadde vært årsaken til at Arbeiderpartiet og SV hadde endret standpunkt, så kunne de jo bare reversert den muligheten, og ikke gått til så sterk liberalisering, sier Ropstad.

– Er det viktigste å få stoppet forslaget om å fjerne nemndene etter uke 18?

– Ja, men det viktigste er jo at prinsippene ligger fast og at kvinnene som er i en vanskelig situasjon etter uke 12 får god god rådgivning og og oppfølging.

Rettsvern for ufødte

En rutinemessig ultralyd i uke 12 kan avdekke avvik ved fosteret, men det er flere alvorlige tilstander som først er mulig å oppdage ved ultralyd i uke 17. Det kan være manglende organer, misdannelser og eller kromosomfeil som fører til aborter. I andre tilfeller er ikke kvinnen i stand til å bære fram fosteret på grunn av sykdom.

– Det å gå så til kraftig til angrep mot senabort, er ikke det å legge sten til byrden for disse kvinnene?

– Dette handler jo om et prinsipp om at loven i dag gradvis gir barnet gradvis sterkere rettsvern. Hvis man innfører fri abort helt frem til levedyktighet, altså ut uke 22, så er det å fjerne rettsvernet for ufødt liv totalt, sier Ropstad.

– Dette dreier seg jo i hovedsak om barn som ikke er levedyktige, eller vil kunne ha svært store utfordringer hvis de skulle ha blitt født?

– Dette dreier seg jo om fri abort uavhengig av ulike vilkår, så det Arbeiderpartiet, SV og de andre rødgrønne partiene går inn for er jo at det er en fri åpning, ikke en gradvis styrking av rettsvernet til ufødt liv. Og det er vi er sterkt imot, og derfor så kommer vi til å kjempe mot dette forslaget, varsler partilederen.

KrF er opptatt av å forebygge uønsket svangerskap med tiltak, og at gravide kvinner får god oppfølging og veiledning og økonomisk støtte til å bære fram barnet, understreker Ropstad.