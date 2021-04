Trenger du jobb? Kvalifikasjon: Ligne på Herman Flesvig

Statist.no har publisert en stillingsannonse som vekker oppsikt på Facebook.

Overskriften er: «Nrk søker look-alike Herman Flesvig».

Nrk søker look-alike Herman Flesvig / Ahre-ketil Lillehagen til Førstegangstjenesten Førstegangstjenesten søker... Publisert av Statist.no Tirsdag 27. april 2021

Ønsker kandidater

Stillingsannonsen lyder som følger:

«Førstegangstjenesten søker look-alike til Ahre-Ketil Lillehagen. Hvis du ligner på- eller kjenner noen som ligner på/minner om Herman Flesvig i rollen som Ahre-Ketil Lillehagen - kort hår, samme type kroppsfasong og ca. samme høyde?»

Mads Korsgaard i Statist.no gir litt mer informasjon rundt stillingen i en e-post til God kveld Norge.

Han forklarer at personen bør være mellom 20 og 30 år og rundt 180 centimeter høy. Han røper også at opptaksdagen er 6. mai, og at deler av opptaket blir i Ullensaker kommune.

Prosjektleder i NRK, Åse Marie Hole, sier følgende til God kveld Norge:

– Vi jobber med en ny sesong av Førstegangstjenesten, og kan bekrefte at vi søker etter en lookalike til Ahre Ketil-karakteren.

Oppdraget er honorert etter NRKs satser.

NY SESONG: NRK bekrefter av det kommer enda en sesong av Førstegangstjenesten. Foto: NRK

Ny sesong

Førstegangstjenesten er skrevet av komiker Herman Flesvig, som også spiller flere av karakterene.

Komikeren har tidligere avslørt at det kommer en ny sesong av TV-serien, og at innspillingen skal starte våren 2021.

Han ønsket ikke å avsløre hvilke karakterer som er med videre, men mye kan altså tyde på at Ahre-Ketil har kommet for å bli.

Premieren på den andre sesongen av NRK-sukssessen siktes inn mot høsten 2021.