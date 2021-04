«Ja til vaksinerte OL-utøvere»

Pandemien og vaksiner vekker mye følelser.

Når samfunnet lammes, og folk mister jobben, livsverk går i grus, mange mister sine kjære og er selv redde for å bli syke- og dø, er det naturlig at verdibaserte spørsmål stilles.

Det er ikke rart at det blir en diskusjon om friske og sunne idrettsfolk skal få gå foran i vaksinekøen for å få delta i et idrettsarrangement. For hvorfor skal noen utenfor risikosonen prioriteres bare fordi de er idrettsfolk?

Godt spørsmål.

Men hva om vi løfter blikket og ser norsk OL-deltakelse i et større bilde?

Først og fremst er det ikke sikkert det blir et krav at OL-deltakere må ha vaksine for en billett til Tokyo. Fornuft tilsier likevel at en vaksine bør være på plass for den norske kontingenten til verdens største idrettsarrangement, med tusenvis av deltakere fra hele verden.

At det norske laget stiller ferdig vaksinert handler om at vi som nasjon går foran som et godt eksempel i den globale kampen og dugnaden som pågår for å bekjempe pandemien.

Forhåpentligvis er alle utøvere fra andre deltakernasjoner også vaksinert når de eventuelt står på startstreken i Tokyo. Norge har lave dødstall, relativt få innleggelser og med smittetall under kontroll. Det bør være gode muligheter for å vaksinere den norske troppen til OL om det er nødvendig. Tiden går fort og beslutningen om en eventuell vaksinering bør skje snarest.

SIER JA: Mads Kaggestad mener de norske OL-utøverne bør få koronavaksine. Foto: Espen Solli, TV 2

De kommende lekene i Tokyo vil ha stor symbolverdi.

Pandemien har vist oss behovet for økt satsing på folkehelsa. I Storbritannia er det igangsatt store folkehelseprogrammer på grunn av sammenhengen mellom fysisk form og hvor hardt du rammes av viruset.

Idrettens viktigste rolle er nettopp å inspirere barn, unge og voksne til lek og fysisk aktivitet gjennom idrett. Post covid-19 er tiden inne for et krafttak i samfunnet for å stimulere til økt fysisk aktivitet med idretten som viktig bidragsyter.

En tid hvor vi trenger å bli inspirert

I en tid hvor undersøkelser viser at både de fysiske- og mentale formen er dårlig, kan et OL bidra til inspirasjon, håp, engasjement og glede blant mange.

OL blir noe vi kan se frem til, og som gir håp om at verden går lysere tider i møte. Da er det synd om Norge -som et av verdens rikeste land med relativt lave smittetall, ikke deltar fordi våre representanter ikke fikk den nødvendige vaksinen som gjorde deltakelsen mulig.

Utøverne våre har jobbet og trent i årevis for å representere landet, og kan bidra til inspirerende øyeblikk i en tid hvor vi trenger å bli inspirert. Skal det norske folket sammen med våre utøvere sitte hjemme og følge utøvere fra andre nasjoner skape store øyeblikk til glede i sine hjemland?

For et nederlag det i så fall blir.

Kan skape holdningsendringer

At de norske utøverne vaksineres, kan også bidra til en styrket oppfatning om at vaksinering er viktig. Problemet er ikke at noen hundre representanter for nasjonen går foran i køen for den lange reisen til verdens største idrettsarrangement.

Problemet er alle de som ikke vil la seg vaksinere. De som tror på konspirasjonsteorier, frykter bivirkninger, eller rett og slett ikke gidder å møte opp til fastsatt tidspunkt for vaksinasjon. At våre idrettsutøvere lar seg vaksinere for å delta i idrett på høyt nivå på den internasjonale arena, kan forhåpentligvis skape holdningsendringer blant vaksinemotstandere.

Kanskje kan synet av topp-presterende utøvere svekke frykt og skepsis blant dem som er redde for vaksinen og eventuelle bivirkninger?

Norge har så langt vært et godt eksempel på pandemihåndtering. Da blir det snevert om norske myndigheter lar noen hundre vaksinedoser stanse norske utøveres deltakelse i verdens største idrettsarrangement.

Et arrangement hvor vi trenger utøvere til å skape engasjement og inspirasjon i innspurten av en tung tid, og for å ruste opp til fremtidige pandemier hvor god folkehelse bidrar som del av forsvaret.