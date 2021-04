Ingen lettelser for butikker og restaurantene: – Fryktelig tungt

Tirsdag kom nyheten om at butikk- og restauranteierne nok en gang må smøre seg med tålmodighet, da byrådsleder Raymond Johansen annonserte at tiltakene videreføres. Det får butikkeier Hanna Holmsen til å reagere.

Ikke siden midten av november i fjor har det vært mulig å ta seg en øl på byen i Oslo, og innbyggerne i hovedstaden har levd med skjenkestopp, stengte butikker og treningssentere, og strenge sosiale restriksjoner i flere måneder.

Skuffelsen var derfor stor for mange da det i midten av april ble klart at hovedstaden ville fortsette å holde stengt i ytterligere to uker, frem til torsdag 29. april, til tross for at de strenge tiltakene ble opphevet nasjonalt.

Tirsdag kom byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, med nok en nedslående beskjed til oslofolket. Butikkene og restaurantbransjen må se enda lenger etter lyset i enden av tunnelen, for enn så lenge videreføres tiltakene for både butikker og serveringssteder.

Byråden har imidlertid lagt frem en gjenåpningsplan, og allerede neste uke vil det foretas en ny vurdering. Da kan det være butikkene og serveringsstedene får grønt lys til å åpne igjen.

– En katastrofe

Butikkeier Hanna Holmsen kaller fortsatt nedstenging en katastrofe. Hun har siden 2017 drevet butikken Hos Hanna på Skøyen i Oslo, men hittil i 2021 har butikken kun holdt åpent i seks av årets uker.

– Det har vært så tungt. Jeg kjenner håpløsheten siger innover meg, sier Holmsen.

Hun mener det ville vært mulig for både butikker og restauranter å drive forsvarlig med begrensninger, og mener byrådens vedtak om videre stenging mangler logikk.

– Det hadde gjort all forskjell om jeg bare kunne ha to kunder samtidig. Det er ingen problemer med å sette begrensninger på antall kunder, sier den fortvilede butikkeieren.

Butikkeier Hanna Holmsen mener butikkene og restaurantene burde få åpne. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Handelsnæringen i krise

Tirsdag ble det klart at man får samles inntil ti personer i private hjem, men i butikker og restauranter er det fremdeles forbudt med en eneste kunde.

Administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening, Bjørn Næss, er dypt skuffet over videreføringen av tiltakene.

SKUFFET: Adm. dir. i OHF, Bjørn Næss, mener det er på tide med åpning. Foto: Havard Schei

– Vi forventet at byrådet skulle starte gjenåpning i dag. Handels- og serveringsnæringene i Oslo har vært i krise siden samfunnet ble stengt ned i mars i fjor, sier Næss.

– Sterk konkurransevridning

Han peker på åpningen i nabokommunene som et argument for at også oslonæringen burde få åpne.

– Det fører til en sterk konkurransevridning og økt mobilitet. Mange butikker sitter på sesongvarer det er viktig å få ut av butikk før sommeren setter inn.

Næss frykter mange ikke lenger vil ha økonomisk ryggrad til å åpne igjen nå som nedstengningen fortsetter.

– Handelen i Oslo trenger en plan for gjenåpning og tydelige signaler på når de kan åpne dørene igjen, sier han.

– Situasjonen er kritisk

Administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen, sier de er fornøyde med at byrådet har lagt en mer konkret plan for gjenåpning.

– Over et halvt år med nedstengning i Oslo smerter. Situasjonen er kritisk for virksomhetene i servering og særlig i sko- og klesbutikker, sier Horneland Kristensen.

Direktøren er bekymret for flere av butikkene, som har varslet betydelige likviditetsutfordringer og fare for konkurs.