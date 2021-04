Åpner for samlinger med ti personer i private hjem

– Gjennom pandemien har vi hatt noen merkedager. 12. mars, da vi stengte ned. 9. november, da vi innførte sosial nedstengning i Oslo. 14. januar, da vi begynte massevaksinasjonen. Denne dagen er en ny merkedag, sier byrådsleder Raymond Johansen, før han videre forteller at byrådet letter på flere koronatiltak.

Oslo innfører tirsdag trinn 1 i en gjenåpningsplan for kommunen. Det betyr:

Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem endres til forbud mot flere enn ti personer tilstede.

Det åpnes for utendørs arrangementer for inntil 10 personer.

Det åpnes for 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år.

– Selv om vi i dag åpner for å ha noen flere gjester, ber jeg alle om å fortsatt være tilbakeholdne og forsiktige. Nasjonalt har regjeringen en anbefaling om maks fem besøkende. Den anbefalingen gjelder selvfølgelig også i Oslo. Så vil smittetall, antall innlagte og antall vaksinerte være avgjørende for hvor raskt vi kan gå videre i planen, sier Johansen.

Byrådet vil gjøre en ny vurdering i løpet av neste uke, om når Oslo kan gå til trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Gjenåpningsplanen har totalt fem trinn, les mer om de øvrige trinnene i gjenåpningsplanen i faktaboksen under:

Gjenåpningsplan Trinn 2: · Butikker, kjøpesentre, varehus og lignende

· Kafeer og restauranter

· Skjenking til kl. 22.00, med krav om matservering

· Treningssentre og lignende.

· Breddeidrett for voksne

· Idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående skole-alder.

· Kultursteder som ikke har arrangementer, som museer, gallerier og bibliotek.

· Forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

· Fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

· Gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste seteplasser. Trinn 3: · Åpning av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Det betyr blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland med mer.

· Åpning for arrangementer innendørs.

· Øke antallet for arrangementer utendørs.

· Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

· Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

· Tilbake til an anbefaling om én meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.

· Å fjerne matserveringskravet for skjenking. Trinn 4: · Lemping på smittevernbegrensninger for ulike virksomheter og aktiviteter.

· Lemping på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs.

· Justering av reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.

· Skjenking til kl. 24.00

· Åpning opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

· Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.), med begrensning i antall ut fra situasjonen. Trinn 5: · Oppheve lokale regler.

· Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.

· Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov.

– Oslo trenger flere vaksiner

Helsebyråd Robert Steen sier igjen at det ser ut som at den tredje smittebølgen har blitt slått ned i Oslo, og at vaksinasjonen i kommunen gjør stor fremgang.

– Bydelene med høyt smittetrykk har blitt prioritert av FHI. Det har gitt oss 27.400 flere doser enn vi ellers ville ha fått. Oslo får også en stor leveranse av vaksiner denne uken, med over 40.000 doser.

VAKSINER: Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det går fremover, men det går fortsatt for sakte. Snart har én av fire innbyggere fått første vaksine. Men det er langt frem til at vi ser smitten stoppe.

Steen sier videre at kommunen kunne ha vaksinert de resterende 100.000 personene over 45 år som ikke har fått vaksinen i kommunen i løpet av en uke, dersom Norge hadde gitt alle denne ukens vaksineleveranser til Oslo.

– Oslo er i en særstilling. Smitte fra hele veien kommer hit, før den går videre ut til Norge. Vaksinasjonen er den eneste veien ut av pandemien. Oslo trenger mer, sier han.

Johansen viet også litt tid til å prate om vaksinasjonstempoet.

– Vi er langt unna å sette så mange vaksiner som vi kan, vi har kapasitet til å sette 120.000 vaksiner i uka. Vi håper at tempoet vil ta fart. Ingenting er viktigere for gjenåpningen av Oslo enn akkurat det.

Tredje bølge

Oslo har vært delvis nedstengt siden november, da skjenkekranene i hovedstaden ble stoppet. I 2021 har også mange av byens butikker holdt stengt.

I april har imidlertid smittetallene i Oslo sunket.

Raymond Johansen sier at Oslo nå har hatt nedgående smittetall i seks uker på rad, men at smittetallene likevel er like høye som da de var på det høyeste under den andre smittebølgen.

– Vi mener at det er viktigere at gjenåpningen er varig, enn at den er rask. Det var sikkert flere som hadde håpet på en større gjenåpning i dag, men vi planlegger å åpne betydelig mer i trinn 2.

– Men dere, det avhenger av smittesituasjonen. Om smitten øker, antallet innleggelser øker eller om vaksineringen ikke går som den skal, så må vi utsette neste trinn, sier byrådslederen.