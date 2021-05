Samboeren til drepte Kristian (34): – Ingen fengselsstraff lang nok

27. mai i fjor står igjen som den verste dagen i livet til Siri Lausund Inderberg.

Om morgenen dro samboeren hennes, Kristian Løvlie (34), på jobb som vanlig. Han og samboeren ble foreldre for tredje gang bare noen uker tidligere.

Utpå ettermiddagen fikk hun ikke tak i ham. Inderberg ringte venner og familie, men ingen hadde hørt fra ham.

Det ble kveld, og hun forsøkte å få seg noen timers søvn, men det fungerte ikke.

Den samme natten satt en 49 år gammel mann i avhør hos politiet. Mannen leide bolig av Løvlies far, og etterforskerne fattet interesse for ham.

I avhøret fortalte 49-åringen at Løvlie lå i bilen hans utenfor Maxbo i Nittedal. «Hvordan er tilstanden hans?», spør politimannen. «Han er død», forklarer leieboeren.

Lokket i felle

Den neste morgenen fikk Inderberg politiet på døra. Hun fikk vite at samboeren var drept. Da raste verden sammen.

Politiet mener at leieboeren lokket Løvlie inn i en garasje under påskudd om at det var noe galt med en gressklipper.

I retten har 49-åringen forklart at han har flere bilder i hodet av knivstikkingen, uten at han husker hendelsesforløpet i detalj.

Løvlie ble stukket 18 ganger i halsen, ryggen og brystet.

ÅSTEDET: I dag er garasjen der Kristian ble drept revet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Nærmest umiddelbart etter at drapet skjedde, reagerte den tiltalte mannen på at han hadde fått en skade i hånden. Han reiste derfor til legevakten i Hakadal for å få behandlet skaden.

Da han kom hjem igjen ryddet han opp i garasjen, løftet liket inn i bilen og kjørte fra stedet.

– Jeg vet ikke hvor jeg skulle, forklarte han i retten.

Til slutt endte han opp på Maxbo i Nittedal, der han satte fra seg bilen med den døde kroppen. Det tok likevel nesten et døgn før politiet fant den.

Handlet og laget middag

I mellomtiden reiste den tiltalte 49-åringen hjem igjen og lot som ingenting. Etter å ha tilbrakt noe tid sammen med kona inne i huset, fortalte han at han måtte ut i garasjen igjen for å rydde.

I retten har han forklart at han var stresset fordi han følte at det luktet blod der. Dette prøvde han å skjule ved å vaske garasjen med klor.

49-åringen vasket også drapsvåpenet, en kniv, før han la den tilbake i kjøkkenskuffen hjemme.

Etter at politiet siktet mannen for drapet, fant de også en bærepose med blodtilsølt grus i en søppelkasse på eiendommen.

På et tidspunkt, mens tiltalte ryddet opp etter seg, banket faren til Kristian Løvlie på hos tiltalte for å høre om han hadde sett noe til sønnen.

49-åringen fortalte at han ikke har sett avdøde siden han fikk hjelp med gressklipperen tidlig på morgenen.

DAGEN ETTER: Politiet fant Kristian Løvlie omtrent et døgn etter drapet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

I retten har mannen forklart at det var nettopp faren til Kristian Løvlie han egentlig lette etter om morgenen, før han møtte på sønnen i stedet.

49-åringen har erkjent straffskyld for drapet, men mener det ikke var planlagt. Dette er påtalemyndigheten helt uenig i.

De peker blant annet på at mannen gikk rundt med en kniv i hettegenseren i flere timer før han traff på Kristian Løvlie den 27. mai i fjor.

Onsdag la aktor, statsadvokat Sturla Henriksbø, ned påstand om 17 års fengsel for 49-åringen.

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Fremstår kald og uberørt

I over en uke har samboer Inderberg og Kristian Løvlies søster, Signe Maria Løvlie, fulgt hvert minutt av rettssaken.

– Det er surrealistisk. Jeg får den samme uroen i kroppen som jeg hadde det døgnet da Kristian var savnet.

– Hvordan er det å se tiltalte?

– Det er helt grusomt å se mannen som drepte Kristian, og hvor kald og uanfektet han er, sier Inderberg.

Avdødes søster synes det er skremmende at brorens drapsmann ser påfallende uberørt ut i retten.

– Det er vanskelig å forstå at noen brutalt kan drepe et menneske, for så å skjule alle spor, parallelt med at man hygger seg med familien og spiser middag, sier Løvlie og legger til:

– Vi er bekymret for hvor farlig denne mannen er, og lurer på hvordan en som ikke viser en minste forståelse for årsaken til at han dreper, kan vite at han ikke kommer til å gjøre det igjen? Denne mannen har vært ute etter å ramme vår familie, og har oppsøkt både broren min og faren min. Og hva skjer neste gang han står i fare for å bli avslørt i en løgn, bli forlatt eller føler seg presset, spør søsteren.

Økonomiske problemer

Et sentralt tema i rettssaken er tiltaltes økonomiske problemer og at han lå på etterskudd med husleia til avdødes far. Blant bevisene er en rekke e-poster og tekstmeldinger mellom 49-åringen og faren til Løvlie.

Meldingene mellom de to dreier seg om pengene som aldri kom på konto. Ofte var det 49-åringen selv som startet de mange dialogene med faren.

– Han hadde veldig mange dårlige forklaringer. Det var alltid noe med banken, ikke at han var blakk, sa faren i retten.

Mannen fikk nøklene til boligen i jula 2019, og husleien løp fra januar 2020.

I mai, fem måneder senere, hadde mannen kun betalt husleien ved to anledninger. Den var på 19.000 kroner i måneden, i tillegg til 1500 kroner for vann og avløp. For det andre hadde leieboeren bare betalt drøyt 5000 kroner av depositumet på 57.000 kroner.

I retten beskriver Kristian Løvlies far seg selv som dumsnill i møte med leieboeren.

I retten har det kommet frem at mannen har om lag 2,5 millioner kroner i gjeld. Om lag halvparten av dette er forbrukslån og gjeld til kredittkortselskaper.

49-åringen var redd for at familien, som ikke ante noen ting om det økonomiske uføret, skulle få greie på den utestående leien mens han var bortreist på jobb i Nordsjøen.

– Ikke gjort meg en ting

Selv har tiltalte beskrevet Løvlie som en hyggelig fyr. Det manglende drapsmotivet gjør ugjerningen enda mer uforståelig for de etterlatte.

– Kristian var verdens snilleste fyr som bare brydde seg om andre. At noe slikt skulle skje med ham, er helt uforståelig. Han var en fantastisk pappa og kjæreste, forteller Inderberg.

Før en av dagene i retten ba datteren moren om å spørre politiet om hvorfor tiltalte tok livet av faren hennes.

FAMILIEFAR: Trebarnsfaren Kristian Løvlie ble bare 34 år gammel. Foto: Privat

– Hva svarte du?

– At jeg ikke tror det finnes noe svar. At han ikke vet hvorfor han gjorde det.

I retten ble 49-åringen bedt om å beskrive hvordan han oppfattet Kristian Løvlie.

– En veldig hyggelig kar - høflig, svarte tiltalte.

– Hadde du noe i mot ham?

– Nei, ingenting.

– Hvordan kunne du ta livet av ham?

– Jeg har ingen forklaring. Det er forferdelig. Han har ikke gjort meg en ting, sa han.

Mannen har anslått at han hadde møtt og snakket med Kristian Løvlie to eller tre ganger før drapet skjedde.

SAVN: Hver eneste dag kjenner familien på savnet etter den kjærlige pappaen. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Håper på streng straff

– Hvordan er hverdagen nå, 11 måneder etter at dette skjedde?

– Den er veldig preget av at vi mangler en, at Kristian ikke er her. Vi er fullstendig avhengig av hjelp fra familie og venner. I tillegg har barna opplevd vanskelige reaksjoner, forteller samboeren.

Både hun og Løvlies søster ser frem til at saken avsluttes. Begge håper at gjerningsmannen idømmes en streng straff.

– Hvis det var opp til meg, så skulle jeg gjerne sett at han fikk forvaring. Heldigvis for han, og uheldigvis for oss, bor vi i Norge. Jeg håper i det minste at retten ser at drapet var planlagt og at han får en lang fengselsstraff, sier Inderberg.

Likevel kan ingen straff gjøre opp for tapet av Kristian.

– For meg er egentlig ingen fengselsstraff lang nok. Både mitt liv med Kristian, og våre tre små barns liv med pappaen sin er ødelagt.