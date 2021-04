Gynekologen sa at «sånn er det bare noen ganger»

«Jeg er under utredning for blant annet endometriose. En av mine tidligere fastleger (kvinne, 50 år med barn selv på min alder) tok meg ikke seriøst og jeg måtte be om henvisning 4 (fire) ganger før jeg fikk det for å komme meg til gynekolog.

Der ble det heller ikke konstanterer noe og min kvinnelige gynekolog sa at «sånn er det bare noen ganger» men jeg kunne få p-piller som skulle hjelpe. Det er nå 1,5 år siden, og jeg har byttet fastlege siden da.

Jeg var nylig hos ny gynekolog hvor hun sa det hørtes ut som endometriose og i juni skal jeg på for-undersøkelse for å se om det blir kikhullsoperasjon for å faktisk sjekke om det er endometriose».

Gråt hos Dr.Dropin

«Jeg opplevde å få påvist høygradelige celleforandringer da jeg var 25. Kort tid etter ble jeg konisert. Tre år senere har jeg fortsatt hpv og celleforandringer, og jeg går nå til årlig sjekk hos gynekolog.

Det første som gjør meg sint og frustrert, er hvor lite fokus det var på hpv for bare 7-8 år siden. Hadde jeg visst konsekvensene av hpv eller at det fantes en vaksine allerede da(!), så hadde jeg vært enda mer forsiktig og påpasselig med seksuell helse.

Nå lever jeg med konstant angst for kreft og barnløshet, som virkelig ikke blir tatt på alvor. Jeg har vært hos flere gynekologer, men møtte ikke forståelse for at jeg var bekymret, før jeg for kort tid siden satt hos en tilfeldig dame hos Dr. Dropin og gråt.

Det var første gang en lege faktisk tok seg tid til å lytte»

Fikser rygg, nekter å betale for lipødem

«Staten har brukt masse penger for å operere en ryggskade jeg har (tre operasjoner) og for å gi meg omskolering, de har dekket hjemmehjelp og hjelpemidler.

Når jeg var gravid så dekket de sykehjemsplass til meg (jeg var 24 år), men å dekke behandling av lipødemet som min rygglege mener er avgjørende for min rygghelse, og for å unngå fremtidige ryggoperasjoner, det får jeg ikke dekket selv om det kan tenkes at det hadde vært mest økonomisk gunstig fra starten av».

35 år med symptomer

«Jeg er en dame på 49 år, som fikk min diagnose i 2020, etter 35 år led uforklarlige symptomer, og diagnoser fra lege på alvorlig fedme (er 165 og 90 kg) kanskje litt chubby, men aldri oppfattet meg selv som tjukk, har fått psykisk diagnose, og masse annet rart fra leger underveis. Jeg har kjempet hver eneste dag for å holde meg i jobb som ambulansearbeider. Men det har ikke vært lett.

I fjor fikk jeg endelig diagnosen lipødem. Og alle brikker falt på plass for meg!

Hva skal jeg gjøre når jeg får mensen?

Slet med smerte menssmerter hele livet men ble fortalt at det var normalt og «sånn er det bare».

Husker da jeg fikk tilbud om stilling som butikksjef som 19-åring at min største bekymring var: «men hva skal jeg gjøre når jeg har mensen? Jeg kan jo ikke være syk og borte fra jobb hver måned».

Sånn skal det jo ikke være, men dette ble jeg fortalt var normalt. Endometriose ble aldri nevnt. Hele ungdomstiden min bekymret jeg meg mye for mensen og var ofte borte fra skolen.

Jeg prøvde forskjellige p-piller ofte, ettersom jeg stort sett blødde gjennom alt og måtte bytte etter en viss periode. Det tok meg syv år før jeg fikk diagnosen endometriose.

