NFF krever Qatar-svar av FIFA

NFF følger nå fotballforbundene i Danmark og Sverige og sender i dag en tydelig melding til FIFA. Brevet, som du kan lese her, blir etter det TV 2 forstår sendt i dag.

Tema er forholdene i Qatar, vertsnasjonen for neste års verdensmesterskap i fotball.

– Vi må aldri glemme at vi lever av og med interessen for fotballen. Engasjementet til supportene, klubbene og landslagene er prisverdig. Det setter søkelys på et viktig tema: Menneskerettigheter og hvordan vi i fotballen kan bruke vår felles kraft for å påvirke forholdene i Qatar. Sammen med de nordiske forbundene ønsker vi nå svar fra FIFA på viktige problemstillinger. Vi ønsker at FIFA bruker tiden frem til mesterskapet for å sikre grunnleggende menneskerettigheter, forteller fotballpresident Terje Svendsen.

Utenlandske arbeideres forhold

NFF forteller at brevets primære fokus er forholdene for utenlandske arbeidere i landet.

– Vi vet at det har skjedd positive endringer, men vi ønsker oss klare svar på hva FIFA faktisk gjør for å kontrollere at endringene blir implementert. Det er også viktig for oss at FIFA har en tydelig plan på at endringene som innføres også varer i etterkant av mesterskapet. I tilllegg ber vi FIFA gjennomføre en omfattende undersøkelse på meldingene om antall dødsfall blant migrantarbeiderne i Qatar, som ble avdekket av The Guardian i februar, sier Svendsen.

I brevet som sendes til verdens største fotballorganisasjon, krever NFF svar på følgende, skriver de i sin pressemelding:

Hvilke endringer kan FIFA dokumentere er gjennomført rundt arbeidstakernes rettigheter og sikkerhet?

Hvordan kontrollerer FIFA at disse endringene implementeres?

Hvordan sørger FIFA for at reformendringene ikke blir reversert – og hvordan kan FIFA sørge for varige endringer i Qatar?

Hvordan vil FIFA sørge for at pressen får tilgang og at sikkerheten og pressefriheten til alle er ivaretatt for journalister?

Vil supportere og spillere ha frihet til å uttrykke seg under VM, som f. eks markeringer etc?

Hvordan kan FIFA forsikre at kvinnelige migrantarbeidere får ivaretatt sine rettigheter?

Hva er gjort for å sikre at homofile og andre seksuelle minoriteter skal føle seg trygge som deltakere eller gjester i VM, og hva har FIFA gjort for å fremme ikke-heterofiles rettigheter i Qatar generelt?

