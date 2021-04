– Hvis jeg vinner tre eller fire Champions League-titler, kan jeg være fornøyd

PSGs brasilianske superstjerne, Neymar, sier at han har fullt fokus på å vinne Champions League, og at han ikke tenker på individuelle priser.

– Jeg fokuserer på Champions League. Hvis jeg kan se tilbake på karrieren, og ha vunnet tre eller fire Champions League-titler, kan jeg være fornøyd, sa 29-åringen på pressekonferansen før onsdagens møte med Manchester City.

Foreløpig står han kun med én. Den kom med Barcelona i 2015. Forrige sesong gikk PSG helt til finale, men der ble det tap mot Bayern München.

– Vi er på rett vei. Atmosfæren er fantastisk. Vi må fortsette å jobbe hardt, og spille bra, for å vinne trofeet vi har lyst på, fortsatte han.

Superstjernens kontrakt går ut etter neste sesong, men mye tyder på at brasilianeren forlenger kontrakten med den franske hovedstadsklubben.

– Jeg har tid igjen. Vi vil gjøre det som er best for alle. Jeg har allerede sagt at jeg er veldig fornøyd her, og jeg føler meg mye bedre enn tidligere sesonger, sa 29-åringen.

– Det er ikke en personlig kamp

PSG-manager Mauricio Pochettino slo ut onsdagens semifinalemotstander med Tottenham i et dramatisk kvartfinaleoppgjør for to år siden. Argentineren sier likevel det er lite han kan ta med seg fra det oppgjøret.

– Det er egentlig ikke noe jeg kan ta med meg fra den kampen. Det er andre lag, andre spillere, andre situasjoner. Manchester City er et annerledes lag enn da jeg var i Tottenham. Det samme er PSG, sa mannen som ledet Spurs helt til finalen det året.

Argentineren ville høre noe om at dette var et oppgjør mellom han og Pep.

– Det er ikke en personlig kamp, det er PSG mot Manchester City. Pep er en av de beste, om ikke den beste, treneren i verden. Jeg beundrer ikke bare titlene hans, men ettermæle han bygger i fotballen, sa Pochettino.

Kaller Pep verdens beste trener

I kvartfinalen slo det franske hovedstadslaget ut fjorårsvinner Bayern München etter et saftig dobbeltoppgjør. Om semifinalemøtene med City blir like tøffe, vil ikke Pochettino spå.

– Jeg synes Manchester City er en av de beste lagene i verden med, for meg, den beste treneren. Blir det vanskeligere enn mot Bayern? Det vet vi ikke. Det er alltid mange teorier, men det viktigste er de 180 minuttene. Vi er rolige, og vi vet at vi må kjempe hardt for å slå et så bra lag som Manchester City.

PSG-manageren kom også med en gladnyhet til fansen. Superstjernen Kylian Mbappé er klar for spill, etter å ha gått av banen med en lårskade under lørdagens seriekamp mot Metz. Før den tid hadde mannen, som kun har Erling Braut Haaland foran seg på toppscorerlista i Champions League, notert seg for to scoringer.