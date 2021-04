Tønseth ferdig på landslaget

Didrik Tønseth (29) bekrefter selv nyheten på sin egen Instagram-profil.

NRK var først ute med nyheten.

På egne bein

Trønderen har vært en del av det norske allroundlandslaget siden 2014, men etter trøblete sesonger blir det nå ikke plass til ham blant de utvalgte.

Dermed må Tønseth gå inn i OL-sesongen utenfor landslaget og fortsette satsingen på egenhånd. Avgjørelsen kommer ikke som en enorm overraskelse.

– Etter elleve år på landslag så var det det dessverre over. En stor takk til alle lagkamerater, trenere/støtteapparat, smørerteam og sponsorer for gode stunder og fine minner. OL i Beijing er målet og motivasjonen for å kom tilbake til verdenstoppen er sterk. Takk for meg, skriver Tønseth på Instagram.

Må finne ut hva som er galt

Tønseth var med på det norske stafettlaget som tok OL-gull i Pyeongchang i 2018. Han står også med to gull fra VM-stafettene i Falun og Lahti.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

– Det er ingen overraskelse at Didrik Tønseth vrakes på landslaget etter den sesongen han har hatt i år, særlig ikke tatt i betraktning hvordan det gikk i fjor også. Allerede da var han et stykke unna sitt toppnivå fra desember og ut sesongen, og i årets sesong har han vært et stykke unna det igjen, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

– Alle som er interesserte i langrenn vet hvor god Didrik Tønseth er på sine beste dager, men resultater er ferskvare og man er helt avhengig av en kropp som fungerer for å kunne prestere på toppnivå. For Tønseth sin del er han 100 prosent avhengig av å finne ut hva som er bakgrunnen for at han ikke fungerer i konkurranser, eller i det minste håpe at det går over av seg selv.

Skinstad mener at vi ikke har sett det siste av Tønseth på toppnivået.

– Men om problemene vedvarer kan vi ha sett det siste fra verdensmesteren i stafett i 2017 - et stafettlag der samtlige løpere har slitt stort med å prestere på samme nivå de siste par årene.