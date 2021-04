Har rømt landet for å lade opp til VM: – Det har alt å si

Etter snart fire måneder uten seriekamper og med mange alternative treningsøkter, var det ikke overraskende et entusiastisk hockeylandslag som møtte TV 2 vel fremme til VM-oppkjøringsleir i Danmark.

– Det er så deilig. Jeg ser det på guttene. De er motiverte og glade for å kunne spille ishockey. Det er glede og god innsats! forteller landslagssjef Petter Thoresen.

Treningskampene før VM 3.mai: Sverige-Norge

4.mai: Sverige-Norge

6.mai: Danmark-Norge

12.mai: Danmark-Norge

13.mai: Danmark-Norge VM starter 21.mai

Om bare 24 dager begynner VM i Riga, Latvia, og leiren i Danmark blir forhåpentligvis løsningen på det som har vært en mildt sagt trøblete oppkjøring.

– Det har alt å si

For mens ishockeyen har stått mer eller mindre helt stille i Norge i flere måneder, har de aller fleste andre land fått fullført både serie og sluttspill.

– Det er ikke til å stikke under stol at vi er det eneste landet i A-pulja som nesten ikke har spilt kamper hjemme. Så vi er glade for at det ikke er noe nedrykk i år, for å si det på den måten. Men samtidig vil vi jo strekke oss. Vi vil ut og prestere så godt vi kan i hver eneste kamp, fortsetter Thoresen.

To kamper mot Sverige 3. og 4.mai, pluss tre mot Danmark etter det igjen, gir spillerne sårt tiltrengt matching før avreise Riga.

– Det er helt nødvendig. For det er ikke tvil om at det går fortere, at det er litt strengere dømming et cetera i internasjonal hockey, så vi trenger å øve på å spille litt «kvikkere» hockey, sier Thoresen.

ENDELIG: Samlingen i Danmark er første gang på 14 måneder at landslagssjef Petter Thoresen kan samle laget sitt på isen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Martin Røymark er enig med sjefen.

– De fleste andre har jo spilt serie og sluttspill helt til nå, så de er «inne» i det. Så vi trenger de kampene vi får. Men vi skal nok være ganske i rute når vi kommer til VM - det er ukene før som er superviktige for oss, sier han.

– Hvor viktig blir de treningskampene?

– De kampene har alt å si nå. Når så mange på laget ikke har spilt kamper siden starten av januar, så ville det vært sjanseløst å komme til et VM uten å ha spilt kamper på fire-fem måneder. Det har alt å si.

Ingen nedrykk - lavere press

For ishockeyherrene er ofte drømmen i VM å komme seg videre til en kvartfinale, mens målet er å unngå nedrykk fra det A-VM. Et eventuelt nedrykk slipper de imidlertid å bekymre seg for i år, da B-VM ble avlyst på grunn av pandemien.

Årets VM spilles derfor uten nedrykksspill.

– Jeg kjenner at skuldra ikke er så høye som de pleier å være foran andre mesterskap, medgir Thoresen.

Røymark tror det kan gi Norge en fordel.

– Det kan godt hende det, faktisk. Å slippe å ha det i bakhodet kan hjelpe, også med tanke på at vi har en del yngre spillere. Kanskje vi slipper oss litt mer løs. Men det får vi se, sier han.

– Hva kan dere få til?

– Drømmen er alltid kvartfinale. Men det blir tøffere og tøffere hvert år. Vi kommer nok til å få det tøft mot de beste lagene, men vi kan slå til og overraske i tre-fire kamper. Det har pleid å passe oss bra.

– Det er selvsagt en fordel for de andre landene

Tommy Kristiansen sier at «det er utrolig deilig å være i gang igjen», og han priser seg lykkelig for at det nå blir noen treningskamper før VM-starten.

– Det er utrolig viktig. Det er lenge siden folk har spilt kamp, så vi trenger all den tida vi kan få. Vi må bruke tida godt, sier han, før han vedgår at Norge stiller som en kanskje enda større «underdog» enn vanlig på grunn av den mer restriktive idrettspolitikken i Norge:

HÅPER PÅ STØTTE FRA NORGE: Tommy Kristiansen. Foto: Carina Johansen / NTB.

– Det er selvsagt en fordel for de andre landene. De har spilt fulle serier. Men vi får gjøre det beste ut av det. Men vi skulle gjerne fått lov til å spille hockey litt tidligere i Norge også.

– Kjenner du på energi som må få utløp nå?

– Ja, veldig. Jeg gleder meg til å få en ordentlig avslutning på sesongen. Vi skal gjøre det beste vi kan for Norge. Så får vi håpe at de der hjemme i Norge heier på oss og skjønner at vi har hatt utfordringer underveis.