«Pørni» er en norsk serietriumf

På papiret ser serien «Pørni» ut som en kopi av den glitrende serien «Better things»: En alenemor med tre småfrekke, men kule ungdommer i huset, en fraværende far som stadig svikter, en forelder som bor tett på, og litt kaotisk og til tider fraværende kjærlighetsliv.

Men framfor å bli en dårlig kopi står den bunnsolid på egne ben, og tilfører til og med noe ekstra. For i «Pørni» er vi også med på hvordan man går videre etter en stor sorg.

Pørnis søster har nylig omkommet i en bilulykke og hennes sønn, Leo, har flyttet inn hos familien, der alle takler tragedien på ulike måter.

Dessuten tilfører Pørnis jobb i barnevernet bra drama utover familien, og viser hvordan omsorgen til Pørni er endeløs, selv om hun bommer ganske kraftig innimellom.

Treffsikker på foreldrerollen

Serien beskriver utrolig godt det å være forelder. Hvordan man i det ene øyeblikket føler seg som verdens kuleste og beste mamma og i det neste øyeblikket som verdens verste.

PØRNI: Familien gir jernet som heiagjeng når yngstedatter Sigrid spiller fotballkamp. Foto: Marius Bjellebø/Viaplay

Henriette Steenstrup er for mange kun assosiert med humor, men i flere tidligere filmer («Barn», «Budbringeren», «Lyset fra Sjokoladefabrikken») har hun vist at hun også er steingod på drama.

Nettopp derfor er dramakomedie-genren perfekt for henne. Hun er treffsikker på komikken og dønn troverdig på sårheten og alvoret.

Når hun smeller til døtrene som smeller tilbake, ler jeg høyt i sofaen, mens samtalene med telefonsvareren til den nylig døde søsteren gjør at det sveller i øyekroken.

Manuset er kvikt, kjapt og smart, med humorperler på rekke og rad. I scenene mellom Pørni og døtrene går dialogen som mitraljøser fram og tilbake og jeg tror på hvert eneste ord.

Det er hele tiden gjenkjennelige ord og handlinger, selv om serien smører tjukt på og er drøy i både hva de sier og gjør, med en 12-åring som kaller moren fittetryne og en mor som røyker marijuana i garasjen.

Likevel tipper «Pørni» aldri over, den blir aldri for mye, men holder seg innafor troverdighetsuniverset.

TRE GENERASJONER: Pørni (Henriette Steenstrup) tar en av mange alvorsprater med eldstedatter Hanna (Vivild Falk Berg), mens bestefaren (Nils Ole Oftebro) er interessert tilhører. Foto: Marius Bjellebø/Viaplay

Skuespillere som kler rollene

Castingen er vidunderlig. Steenstrup eier rollen som Pørni, men hun er også omgitt av skuespillere som virker som de storkoser seg i de ulike rollene.

Nils Ole Oftebro som snill og litt brysom far i overetasjen, Ulrikke Døvigen som kul bestevenninne, Gunnar Eiriksson som flørten, kommune-Bjørnar, og ikke minst de tre ungdommene i huset, som sjonglerer opp- og nedturer og voldsomme humørsvingninger akkurat helt perfekt.

Kjemien sitter mellom de ulike rollefigurene og er spesielt god mellom Pørni og kommune-Bjørnar.

GARASJEFLØRT: «Pørni» er full av nydelige scener mellom Pørni (Henriette Steenstrup) og Kommune-Bjørnar (Gunnar Eiriksson) Foto: Marius Bjellebø/Viaplay

Blir glad i rollefigurene

Bra skuespillere er selvsagt mye av grunnen til den gode flyten, men de får også veldig mye hjelp av et smart og treffsikkert manus. Serien er befriende fri for lugging i dialogen.

Det er en serie der vi blir skikkelig glad i de ulike rollefigurene og det er godt å være i deres selskap. Det eneste som trekker ned er at selskapet er så altfor kort, for etter seks 30-minutters episoder er det over.

Nå er det bare å krysse fingre for en snarlig sesong 2, for jeg gleder meg stort til å følge Pørni og gjengen videre.

Terningkast 6.