– Føler meg utrygg på fremtiden

Samtidig som vennene etablerte familieliv i koronatiden, følte Caroline Scharning Aaserud (28) på uroen for å ende opp alene. Et Facebook-innlegg endret alt.

I en leilighet på Årnes i Viken har 28 år gamle Caroline Scharning Aaserud levd livet som singel under hele pandemien.

Med en trygg jobb, et bosted og hund har det i perioder gått helt fint. Men i det siste har Caroline kjent på en uro hun ikke var helt forberedt på.

– Jeg har gode venner og alt det der. Men jeg bare kjente på den utryggheten. Jeg følte meg utrygg på fremtiden. Jeg kjente at den gnagde skikkelig, sier 28-åringen til TV 2.

Frykten for å ende opp alene

Samtidig som venninnegjengen etablerte seg med forlovelser, flytteprosjekter og fødsler, ble Caroline mer og mer bekymret for å ende opp alene.

– Jeg føler at jeg står på stedet hvil. For jeg har hunden og leiligheten og bilen. Men mangler jeg ikke noe?

PUBLISERTE FACEBOOK-INNLEGG: Caroline ønsket å formidle sin frykt for å ende opp alene. Innlegget på Facebook fikk enorm respons, og ga henne en følelse av å ikke være alene. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun bestemte seg for å dele følelsene sine. I et ærlig Facebook-innlegg fortalte hun om frykten hun har kjent på i koronatiden. En frykt for å ende opp alene. Innlegget ble likt av flere hundre personer, og mange kjente seg i igjen i frykten hun beskrev.

– Det var veldig godt å vite at jeg ikke satt alene med følelsene. Her er det flere, også i andre aldersgrupper, som sitter med følelsen av at de er redde for å ende opp som enslige, forteller Caroline.

– Spesielt tøft i denne situasjonen

Psykolog og parterapeut, Frode Thuen, mener den største trøster er at pandemien skal gå over.

SAVNET ETTER DET MAN IKKE HAR: Psykolog og samlivsekspert, Frode Thuen, tror koronasituasjonen kan forsterke savnet etter det man ikke har. Foto: Pål Schaathun/TV 2

– Noe av det aller viktigste er å tørre å være åpen om at det er vanskelig, og at det er spesielt tøft i denne situasjonen, sier Thuen.

Han tror også at koronasituasjonen kan få folk til å sammenligne seg selv litt ekstra med andre - spesielt hvis man har det litt tøft selv.

– Hvis du savner noe mye, så vil du ha et fokus på det du savner. Og da vil du gjerne tro eller oppfatte at det er veldig mange som går for frem. Men det er ikke nødvendigvis tilfellet, forklarer psykologen.