Ungdomsskolens Facebook-bilde får foreldre til å rase: – Helt sykt!

En dansk ungdomsskole er i hardt vær for å ha plassert elevene i énmannstelt under koronapandemien.

Et innlegg på Facebook-siden til en skole i Odense har satt mange danske sinn i kok, skriver B.T.

Årsaken er at skolen, Risingskolen, nylig la ut bilder fra en skoletime på skolens gressplen, hvor elevene i 7A var plassert i hvert sitt énmannstelt.

«7A har tatt uteundervisningen til seg på sin helt egne måte. De undervises nemlig i koronavennlige énmannstelt. I et slikt telt er det ikke wifi, så undervisningen er analog, og det er jo ikke så ille,» skriver skolen.

Og:

«I de kommende ukene tenkes det at naturen bør involveres mer i den daglige utdanningen. Hvis du ser de blå teltene rundt omkring, er det kanskje 7A som er i ferd med å ha dansk eller fysikk/kjemi».

UTEUNDERVISNING: Klasse 7A i full sving med dagens undervisning i hvert sitt énmannstelt. Foto: Risingskolen

«Æsj!»

Risingskolen la ut innlegget på mandag, og på kort tid har det tikket inn nærmere tusen kommentarer fra dansker som spør om hva i alle dager skolen driver med.

«Friske barn sykeliggjøres. ÆSJ! Jeg trodde det var en SPØK,» skriver en, og slik lyder noen av de andre kommentarene:

«Gi dem deres barndom og ungdom tilbake. Kom ut av teltene, inn i sirkelen og ta en fellesklem.»

«Dette er ikke riktig, det er sykeliggjøring, avstand og tanken om at sidemannen er en potensiell smittebærer og ikke kamerat.»

«Er det psykisk syke mennesker som styrer dette landet og barnas undervisning??????»

«Dette er jo helt sykt!!! Stans dere selv, og slutt å ødelegge barna med deres sinnssyke fryktideer. Friske mennesker er IKKE farlige!»

«Hva faen er det som skjer? Dette er latterlig og en syk måte å behandle barn på.»

Etter alle de rasende kommentarene, har Risingskolen begrenset kommentarfeltet for å få en slutt på hetsen.

Tatt på senga

Fyens Stiftstidene skriver at elevene selv kan velge om de vil undervises på nett eller på skolen, og at skolen har gått til innkjøp av énmannsteltene for å overholde koronarestriksjonene.

Rektor for Risingskolen, Pernille Sisse Wessel, sier til danske TV 2 at hun ble tatt på senga av de mange rasende kommentarene.

– Vi hadde ikke forventet at reaksjonen skulle bli slik. Vi ble svært overrumplet av dette, sier hun.

Og:

– Elevene har sittet lenge hjemme bak skjermene, så vi har gjort det vi kunne for å sikre at de kan se hverandre fysisk. Vi hadde bare fokus på å sikre den best mulige undervisningssituasjonen for elevene, sier hun.

Fokus på været

På spørsmål om hun forstår at det er litt voldsomt å plassere elevene i énmannstelt, svarer Wessel at skolen gjør alt de kan for at elevene har det bra.

– Vi har registrert de mange henvendelsene, og vi er overrasket over hvor mange av dem som har kommet, men vi har altså fokus på å gi elevene den best mulige undervisningen, sier hun.

Hun forklarer at teltene ble kjøpt inn for at elevene kunne være fysisk sammen, uansett vær.

– Det er ikke meningen at de skal sitte der inne hele dagen, understreker hun.

RASENDE: Ungdomsskolens telt har satt mange sinn i kok. Foto: Skjermdump

Nå som kommentarfeltet er blitt begrenset, har danskene begynt å gi Risingskolen negative anmeldelser på Facebook.