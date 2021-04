Fansen motiverer Roma-spillerne med plakater av Solskjær

Se Manchester United - Roma direkte på TV 2 og Sumo torsdag fra klokken 20.30.

Utenfor romernes treningsanlegg har fansen nå hengt opp plakater med bilde av den norske United-manageren og påskriften «jeg kjenner dem ikke og har ikke sett dem spille».

🗣️ #Solskjaer: "Non li conosco e non li ho visti giocare".

I tifosi della #Roma rispondono con questi volantini affisi a #Trigoria: "Fate in modo che si ricordi di noi!" pic.twitter.com/qAsTE763hz — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 27, 2021

Uttalelsen kom Solskjær med i intervju med BT Sport etter avansementet mot Granada, skriver United.no, som omtalte saken først.

– Jeg har ikke sett for mye av dem, sa nordmannen den gang.

– Jeg vet at de hadde to gode kamper mot Ajax. De forsvarer seg godt, som italienere alltid gjør. De er et rutinert lag, og vi kjenner jo alle Dzeko, fulgte han opp.

Det kan det virke som noen Roma-supportere har tatt seg nær av, og nå forsøker de å bruke det som motivasjon for spillerne før torsdagens TV 2-sendte oppgjør. På plakaten blir Roma-spillerne også oppmuntret til å sørge for at Solskjær kjenner til dem etter kampen.

Til tross for at han innrømmet å ikke ha sett altfor mye av årets Roma-utgave, sa Solskjær også at han ser fram mot det han kaller et «ekte europeisk oppgjør».

– Roma er en klubb med tradisjoner og historie, men vi har gjort det bra mot italienske lag tidligere, sa Solskjær etter kvartfinale-avansementet.

Solskjær var med da United møtte Roma i Champions League-kvartfinalen i 2007. Her fra 2-1-tapet på bortebane. Foto: Jon Super

Det å møte Roma vekker nok noen gode minner hos kristiansunderen. Han var nemlig med da Manchester United knuste italienerne 7-1 tilbake i 2007. Lagene har møtt hverandre seks ganger tidligere, og alle kampene kom faktisk i løpet av en periode på ett år og fem dager. Manchester United gikk seirende ut av fire av disse kampene, mens en endte uavgjort og en med Roma-seier.

Europa League er trolig Solskjærs siste mulighet til å ta et trofé denne sesongen. Første oppgjør mot Roma spilles på Old Trafford torsdag, før lagene møtes til returoppgjør en uke senere.