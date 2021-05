Topplederen ba om å få slippe husarbeid i ett år

Anita Krohn Traaseth (49) er kjent som uredd toppleder, og som tør å stå i stormen.

Hun er tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge og Hewlett-Packard Norge. Hun ønsker at flere kvinner ønsker å gå helt til topps som ledere.

– Hvis du kommer deg over mellomlederstadiet er friheten så mye større. Da handler det om at man har et stort team og det er de du skal få til å blomstre. Det er en annen type jobb og det er veldig givende, sier Krohn Traaseth.

– Du må omfavne kaos

UREDD TOPPLEDER: I 2014 ga Anita Krohn Traaseth ut boka "Godt nok for de svina". Nå kommer oppfølgeren "Fisken på disken". Foto: God morgen Norge

Det å stifte familie trenger ikke å stikke kjepper i hjulene for en karriere som toppleder, mener 49-åringen. Og hun vet hva hun snakker om.

Selv har Krohn Traaseth døtrene Martine (26), Hannah (19) og Milla (13).

– Når man har ambisjoner, som gjør at du ikke kan være hjemmeværende, klarer man ikke være tilstede på lik linje som man var før. Da føler man på den dårlige samvittigheten. Hvis du tar på deg ansvar må du bare omfavne kaos, sier hun til God morgen Norge.

– Hva gjorde dere som familie?

– Da jeg fikk jobben i Innovasjon Norge satte jeg meg ned sammen med familien. Jeg spurte mannen og jentene mine om jeg kunne få fritak for alt husarbeid det kommende året, forteller hun.

Det innebar blant annet at døtrene måtte lage niste selv, stå opp selv, komme seg til aktiviteter selv og lage middag selv.

– Jeg forklarte dem at jeg kom til å være så mye på reise, siden jobben min hadde kontorer i 30 land. For å ikke slite med den dårlige samvittigheten spurte jeg om lov.

Hun fikk ett år der hun ikke tok husarbeidet hjemme og etter det var det mannens tur. Krohn Traaseth mener det er viktig å dele på ansvaret i et forhold.

Bevisste valg

Fra døtrene var tolv år kunne de lage middag selv. Hele veien har Anita involvert familien i beslutningene hun har tatt om lederjobber.

– Mine beslutninger om lederverv har vært en del av familiebeslutninger, forteller hun.

– Har du ofret noe for å kunne bli leder?

– Jeg vet ikke om det er ofring. Det handler mer om å ta bevisste valg. De valgene har gitt meg så himla mange opplevelser og som jentene mine har vært med på. Jeg synes alt har vært en berikelse, om det er lov å si det, sier topplederen.

SELVSTENDIGE DØTRE: Da mamma ble leder for innovasjon Norge var det med familiens samtykke og støtte. Foto: Privat

På bestselgerlisten

I 2014 ga Krohn Traaseth ut boka «Godt nok for de svina». Nå kommer oppfølgeren «Fisken på disken». Denne uken suste boken helt til topps på bestselgerlisten.

– Jeg bruker begrepet «fisken på disken». Det handler om å tørre og ta opp ting ved å legge en problemstilling på bordet og si ifra før det er for sent, forteller hun.

I dag har hun enda mer ledererfaring enn hun hadde i 2014. Hun tror mye har forandret seg på disse årene.

– Jeg håper jeg har forandret meg litt og lært mer. Vi er hele tiden i bevegelse og jeg har lært masse. Jobben i Innovasjon Norge var en slags dannelsesreise, der man får oversikt over alle store og små bedrifter i Norge og internasjonalt.

Ta på sikkerhetsbeltet

Anita tror at hun med alderen har blitt tryggere, og hun føler seg privilegert som har hatt alle de ulike lederoppgavene så langt i karrieren.

Hvis hun skulle gått tilbake i tid og gitt seg selv et godt råd, så er hun ikke i tvil om hva det ville ha vært:

– «Enjoy the ride» og ta på sikkerhetsbeltet. Det kan være superheftig. Stort sett er det mer givende enn det er heftig. Det å ha ansvar handler også om å tørre å stå for noe og ikke bøye av selv om det er krevende, sier hun.