Lina Kristine (32): – Jeg er ingen barnemorder. Jeg er en sørgende mamma som har mistet barnet sitt

For Lina Kristine Tennefoss Vatshelle (32) gjør det harde ordskiftet vondt. Hun har sin egen opplevelse altfor ferskt i minnet til at det ikke går innpå henne.

Siden SV vedtok på landsmøtet i helgen å sikre kvinners rett til selvbestemt abort frem til uke 22, har debatten rast.

For Vatshelle handler debatten om så vanvittig mye mer enn når man klarer å redde premature barn og i hvilken uke en kvinne knytter seg til fosteret.

Hun håper at abortmotstanderne kan begynne å se at ingen kvinne tar valget om abort med lett hjerte.

– Jeg er ingen barnemorder. Jeg er en sørgende mamma som har mistet barnet sitt – som måtte møte i en nemnd før det uunngåelige skjedde, skriver hun i et ferskt innlegg på Facebook.

Ville kjempe

Vatshelle forteller at hun og ektemannen hadde slitt med å bli gravide i mange år.

Da streken endelig ble synlig på graviditetstesten i midten av desember 2018, ble gleden for den blivende moren kortvarig. Hun ble syk av fødselsdepresjon.

– Jeg gikk regelmessig til ultralyd og alt så fint ut, men jeg klarte ikke helt å glede meg, forteller Vatshelle.

Det var først under ordinær ultralyd i uke 18 at paret fikk beskjed om at sønnen i magen hadde misdannelser. Selv om sykdommen er alvorlig, er det noe mange barn kan leve med.

– Da vi fikk vite om sykdommen bestemte vi oss for å kjempe. Det var en god periode der vi følte at det var 50 prosent sjanse for at det skulle gå bra. Vi ville også vite så mye som mulig før vi tok en avgjørelse, forteller hun.

Sønnen, som fikk navnet Oskar, ble unntaket. Han hadde fått flere komplikasjoner og ville ikke være i stand til å puste selv etter fødselen.

– Det var ikke en lege i verden som kunne reddet han, forteller moren.

FØR FØDSEL: Bildet er fra da Lina Kristine var gravid i uke 21, kun få dager før Oskar ble født. Foto: Privat

Det rette valget

For hver ultralyd ble fremtidsutsiktene til Oskar mørkere.

– Å gå å vente på at et barn skal dø i magen, som du har lengtet etter i så mange år, var jeg ikke klar for. Jeg hadde svangerskapsdepresjon i tillegg, så det ble rett og slett for mye for meg, forteller Vatshelle.

De siste dagene har flere kvinner delt solskinnshistorier om premature fødsler som har gått bra i sosiale medier.

Vatshelle besluttet også å dele et bilde fra da hun var gravid i uke 21.

Før Vatshelle visste om sykdommen til Oskar hadde også hun sett på barnevogn og planlagt foreldrepermisjon. I etterkant av beskjeden orket hun ikke engang å synge for Oskar selv om hun kunne kjenne han sparke i magen.

– Jeg klarte ikke gjøre alle de fine tingene som mammaene gjør når de går gravide. Jeg visste jo at han skulle dø og at jeg ikke hadde en fremtid med han, skrev hun under bildet.

Det rette valget for henne ble å ta en abort.

Oskar ble født etter 21 uker og 5 dager i magen, kun 40 timer før grensen til det som betegnes som en dødfødsel.

SENABORT: Ekteparet sammen med Oskar på sykehuset. Foto: Privat

For kvinner

SVs landsmøte vedtok å avskaffe abortnemndene og sikre kvinner rett til selvbestemt abort frem til uke 22. Dagens yttergrense for lovlig abort, som i dag er fastsatt i forskrift til uke 22, forblir uendret.

– Det er en stor seier for kvinners rettigheter, sa SV-leder Audun Lysbakken til TV 2 etter avstemningen.

Dermed har fem av Stortingets ni partier nå vedtak av ulik art som vil utvide grensen for selvbestemt abort. Rødt og SV går lengst, mens Ap, Miljøpartiet De Grønne og Venstre setter grensen ved uke 18.

I dag er grensen for selvbestemt abort satt til uke 12, og kvinner som ønsker abort etter det må møte i nemnd.

Tilhengere av dagens lovgivning mener at dette er en god balanse mellom å ivareta kvinnens rettigheter, samtidig som det ufødte barnets.

Gjør vondt

Da Vatshelle tok det vanskelige valget, måtte også hun i møte med en nemnd. Ettersom hun bor ved Bjørnafjorden, en 40 minutters kjøretur fra Bergen, kunne hun komme på dagen.

– Det var en ok opplevelse fordi vi møtte dyktige leger som hadde satt seg inn i situasjonen vår. Jeg var i tillegg i en så dyp krise at jeg klarte ikke reflektere over situasjonen, forteller hun.

Vatshelle forteller samtidig at hun har møtt andre kvinner som har opplevd møtet som en tilleggsbelastning, blant annet på venterommet.

– Der møtte jeg en kvinne som gruet seg. Å måtte møte i nemnd og føle at du må forsvare valget du har tatt, gjør såklart vondt. Til syvende og sist er ikke nemndene der for å støtte oss, men for å felle en dom, sier hun.

Moren støtter derfor partiene som har godt inn for å avskaffe nemndene og som i stedet vil sikre god helsehjelp og rådgivning i stedet.

Selv hadde paret allerede vært i så mange samtaler med leger og spesialister, at nemnden føltes overflødig.

VIL DISKUTERE: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å diskutere abortnemdenes rolle, selv om hun omfavner dagens lov. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Støtter dagens lov

Selv om en rekke partier nå har tatt til orde for å fjerne nemndene og utvide grensen for kvinners rett til fri abort, er andre tilhengere av hvordan loven fungerer i dag.

Statsminister Erna Solberg (H) sa til TV 2 mandag at dagens abortlov gir det ufødte liv et gradvis større rettsvern utover i svangerskapet, samtidig som kvinnens selvbestemmelsesrett blir ivaretatt.

– Så kan man godt diskutere om abortnemndene fungerer helt godt, men å hive helt ut dette gradvise rettsvernet for det ufødte liv, det synes jeg er litt rart, sa hun.

Senterpartiet er delt mellom de som ønsker å bevare dagens abortlov med nemndordningen, og de som ønsker å avvikle abortnemndene og gi kvinnen rett til selv å avgjøre om hun vil ta abort frem uke 18.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er foreløpig taus, og har ikke besvart TV 2s henvendelser om hans mening i abortspørsmålet.

VANSKELIG: For Lina Kristine er det vanskelig at kvinner som trenger abort blir møtt med lite forståelse. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Vond debatt

For Vatshelle var en av hennes største ønsker for valgkampen at abortsaken ikke skulle bli så stor og polarisert som den nå er i ferd med å bli.

Hun reagerer på at ikke flere ytrer seg mer varsomt i en så sårbar debatt.

Flere ganger har hun sett at kvinner som har trengt å ta abort blir sammenlignet med barnemordere i sosiale medier.

– Det er så vondt å vite at det er folk der ute med sånne holdninger. Dette er ikke svarthvitt, men de evner ikke å sette seg inn i andres situasjon. Dersom du er så privilegert å ha fått et friskt barn, er heller ikke det et argument for å ta bort mine rettigheter, sier Vatshelle.

Heldigvis har moren også fått noe å glede seg over den siste tiden. Hun har en seks måneder gammel solstråle av en datter.

– Jeg er mamma til et friskt barn nå og kjærligheten er den samme til begge.