Overlege: - Norske kvinner er sviktet av helsevesenet

Én av ti kvinner får diagnosen endometriose i løpet av livet.

For lite kunnskap

Guri Bårdstu Majak er seksjonsleder for gynekologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus og har møtt mange kvinner som har levd med smerter i mange år før de har fått hjelp.

Overlege Guri Bårdstu Majak Foto: Privat

Hun mener det mangler bevissthet rundt sykdommen og de symptomene kvinnene har.

— Siden symptomene på endometriose kan være mangfoldige, kan det være det vanskelig for mange leger å gi kvinnene riktig behandling og oppfølging hvis de ikke har nok kunnskap om sykdommen, sier hun.

I en lukket gruppe på Facebook, kalt «Slemmehelse» , er det over 4.400 medlemmer. Her forteller kvinner åpent om egne symptomer og negative opplevelser med helsevesenet når de har forsøkt å få hjelp.

Majak mener endometriose, og mange andre kvinnesykdommer, er for lavt prioritert i helsevesenet.

— Bevisstheten og kunnskapen er rett og slett ikke god nok, og det går ut over de kvinnelige pasientene, sier Majak.

Hun mener fastlegen må få tydeligere instrukser på hvor disse kvinnene skal henvises og følges opp.

— Det har fagfolk, og ikke minst politikerne, et ansvar for å sikre at kommer på plass, mener hun.

«Ukjente» kvinnesykdommer

I Facebook-gruppa forteller kvinner om sykdommer som lipødem, lymfødem, anadenomyose, vaginisme og vulvodyni. Sykdommene er vanlige blant kvinner, men for mange er de også ukjente og det tar lang tid å få en diagnose for å få behandling.

— Mange kvinner føler seg avfeid når de ber om hjelp, og for mange blir terskelen for å be om hjelp senere enda større. Her kan det være store mørketall, sier Majak.

Hun forteller at mange av kvinnene som kommer til Kvinneklinikken har vært gjennom mange operasjoner før de kommer til henne.

— Mange opplever at både samliv, barneønske, arbeidsliv eller skole lider veldig under de plagene de har.

Åpenhet

Stadig flere kvinner velger å være åpne om disse sykdommene, og de senere årene har flere kjendiser stått frem og fortalt åpent om sine utfordringer med å få en diagnose på endometriose.

En av dem er influenser Kristiane Aateigen (29), også kjent som «Snillegucci». Hun står bak Facebook-gruppen «Slemmehelse» , og tror selv hun har endometriose, men har foreløpig ikke fått en diagnose.

Hun har opplevd en massiv respons etter at hun valgte å være åpen og opprettet Facebook-gruppa.

Influenser Kristiane Aateigen har valgt å være åpen om at hun kanskje har endometriose overfor sine følgere.

— Det er som om jeg har løftet lokket av en gryte med følelser som nå koker over av engasjement. Jeg får meldinger fra de som har lidd i stillhet, de som endelig skjønner at noe er galt og at de må oppsøke hjelp, og de som en del forstår hva venner, familiemedlemmer og kjærester gjennomgår, sier hun.

Hun mener det er nødvendig med et senter med spesialister som vet hva de ser etter og hvordan endometriose kan fjernes på best mulig måte.

— Kunnskap om spesielt endometriose og adenomyose må inn på barneskolen. Barn må lære hva som er for vondt, og hva som er for mye blod. Jeg var bare ni eller ti år da jeg fikk mensen, og hadde trengt den informasjonen der jeg satt i en pøl av mitt eget blod.