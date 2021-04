Artisten fikk en hard start på livet: – Vi skulle ligge der for å dø

Sondre Mulongo Nystrøm forteller åpent om hvordan han og søsteren ble forlatt for å dø, da moren deres mistet livet under fødselen.

Sondre Mulongo Nystrøm (26) er for mange godt kjent fra Stjernekamp og Melodi Grand Prix.

Bak det enorme talentet, skjuler det seg en sterk historie om hvordan han og søsteren fikk en dramatisk start på livet.

Året var 1992, og 21. juni kom tvillingene Sondre og Silje til verden.

I Mount Elgon i Kenya var det tradisjon at hvis mor døde under barsel, fikk spedbarnet skylden. Dette ville bringe skam over familien. Moren til Sondre og Silje overlevde ikke fødselen, og dermed ble de nyfødte tvillingene forlatt i en jordhytte for å dø.

TVILLIGER: Sondre og tvillingsøsteren Silje hadde gode folk rundt seg som handlet raskt etter at deres biologiske mor døde like etter fødselen. Foto: Privat

Handlet raskt

Onkelen deres og en nabo tok grep for at barna ikke skulle lide den grusomme skjebnen. Da artisten gjestet God morgen Norge forteller han om de dramatiske dagene etter at han og tvillingsøsteren ble født.

– Hun mistet for mye blod og tradisjonen den gang var at da skulle vi ligge der for å dø. Det her synes onkelen vår og nabokona var galt, og de handlet kjapt, forteller Sondre.

De nyfødte tvillingene ble tullet inn i noen møkkete klær og ble tatt med til et gatesenter i landsbyen. Der ble spedbarna introdusert til det som i dag er hans foreldre. Sondre sin far reiste til landsbyen for å snakke med tvillingenes biologiske far.

– Min biologiske far sa at han ikke hadde sjans til å ta vare på oss. Fra før hadde han syv barn. For å gjøre historien kort, så sa min pappa til min biologiske far at hvis de skulle ta seg av oss barna, måtte alt gjøres riktig.

Sondre Mulongo Nystrøm Kjent som Sondrey, er en norsk sanger, låtskriver og tidligere sprinter.

Sondrey, eller Sondre Mulongo Nystrøm, er kanskje mest kjent gjennom talentshow som The Stream, X-Faktor, Stjernekamp, og som en av finalistene i Melodi Grand Prix 2020 med sangen «Take My Time».

12. mars kom minialbumet «Insomnia», som tar en mer personlig retning og handler om hans egen reise gjennom temaet identitet, spesielt i lys av det å være adoptert.

Flyttet til Norge

Tvillingene ble adoptert av misjonærene fra Norge. Familien ble boende i Kenya i flere år. Etter seks år flyttet de tilbake til Øyer.

Søsknene vokste til og var aktive innen idrett, men bak alt dette innrømmer artisten i dag at han holdt noe skjult for de han er glade i.

– Jeg ble kalt stygg neger, bæsj og pepperkakemann. Jeg var med og lo av det for å føle meg inkludert. Jeg skjønte at dette ikke er riktig og skammet meg over jeg så ut, forteller han.

STORE TALENTER: Tvillingene er glade i idrett og Sondre blir etterhvert sprinter. Foto: Privat

Når han ser tilbake på deler av barndommen, synes han dette var en veldig utfordrende tid.

– Jeg vil ikke anbefale det for noen. Jeg kunne kanskje vært flinkere til å snakke med mine foreldre om det, men jeg kjente en så stor skam at jeg turte ikke. Det var slik jeg kom inn i musikk og idrett, for å få ut sinne.

Siden har det blitt X-factor, The Stream og Stjernekamp, for å nevne noe. Planen var å studere medisin, men det ble suksess med musikken. Han fikk en hovedrolle i West Side Story, men så kom koronaen og han rakk så vidt én forestilling.

Søvnproblemer

Artisten har akkurat gitt ut sitt første mini-album som har fått navnet «Insomnia». En personlig plate om livets opp- og nedturer.

– Om det kommer en utfordring så tar jeg det på strak arm. I stedet ble det minialbum og det handler om å holde seg kreativ, sier han, og forteller at navnet på albumet forklarer hvordan oppveksten påvirket hverdagen hans.

– Jeg hadde en periode jeg slet mye med søvn. Da jeg var ung slet jeg mye med en identitetskrise. Jeg tenkte av en eller annen grunn mye på døden og om jeg trengte å være her i det hele tatt, siden jeg følte på dette med å føle seg annerledes, innrømmer han.

26-åringen tror det er på grunn av mange hendelser i livet som har gjort at han har slitt med søvnen.

– I dag har jeg det bra. Jeg er en glad type som har det godt både på innsiden og utsiden, avslutter han.