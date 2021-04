Daniel Franck og Ulrikke Døvigen selger millionhjemmet

Eneboligen, som er et avskjermet town house midt på St.Hanshaugen i Oslo, har et bruttoareal på 316 kvadratmeter over tre plan. Boligen har seks soverom, og en tilhørende utleiedel.

Dette er et meget innholdsrikt hjem med tre stuer, kontor, omkledningsrom, gode lagringsmuligheter og til sammen seks gode soverom. Utleiedel (41 kvm) med egen inngang og en underetasje med stort potensiale, står det i annonsen.

Se huset til Daniel Franck i videovinduet øverst i saken, da Dorthe Skappel var på sykebesøk i 2018.

Trenger ikke plassen

Til Nettavisen, som først omtalte saken, forteller Franck at huset blir for stort for to personer.

– En hel enebolig er i overkant for to personer. Vi ønsker en forandring og et bosted som passer livsstilen vår. Vi jobber prosjektbasert og det inkluderer mye reising rundt omkring, sier Franck i en telefonsamtale med avisen.

– Man trenger ikke mer enn en seng og en dusj, legger han til.

Franck studerer kunst i Stavanger, mens Døvigen er skuespiller og jobber på Rogaland Teater. Likevel blir de boende i Oslo og ønsker å kjøpe en leilighet istedenfor den flotte villaen på St. Hanshaugen, melder Nettavisen.

Brakk nakken

Mens vinteratleten drev aktivt med idrett, slet han med korsbåndskader og brudd, for å nevne noe.

Da han bestemte seg for å legge snowboard-karrièren på hylla i 2011, var han ikke ferdig med å ta medaljer.

I april 2018 bestemte han seg nemlig for å delta på Old Boys-NM i Geilo.

Han kom hjem med to gull, og et nakkebrudd.

– Uhell skjer. De skjer på kjøkkenet, i bakken og hvor som helst. Jeg har ingen traumer. Jeg er ikke 100 prosent enda, sa den tidligere «Mesternes mester»-vinneren til TV 2.