Kakefest for millionbehandling

SYKKYLVEN (TV 2) Her feirer de med kake etter at Ulrik (4) og Torger (28) får behandling slik at de slipper å bli blinde.

– Det er helt fantastisk! Vi er nesten tom for ord, men endelig kan vi senke skuldrene og puste, og slipper å bekymre for penger som skal samles inn, sier Isabell Hagen til TV 2.

Hun er mamma til lille Ulrik (4) som lider av den svært sjeldne øyesjukdommen Retinitis pigmentosa som gjør at han uten behandling blir blind.

Håper på jobb

I går sa Beslutningsforum Nye metoder ja til behandling med genterapi som hittil har hatt en kostnad på ca. fire millioner kroner per øye. Prisen er reforhandlet, men hva behandlingen koster nå er unntatt offentlighet.

– Det er med lettet hjertet at vi har sagt ja i dag og at de får behandlingen, og allerede 15. mai kan komme i gang med dette. Vi er glad for å kunne tilby dette i Norge og tilby dette i norsk helsevesen, sier Cathrine M. Lofthus som er leder i Beslutningsforum.

Dermed var det klart for kakefest hjemme hos familien Hagen/Fure i Sykkylven i Møre og Romsdal. Og her var Torger Sætre selvskreven gjest. Han lider av samme sykdommen og må ha behandling straks for å unngå å bli blind.

– Dette var akkurat slik jeg håpet på, og deilig å høre. Det betyr at jeg kan planlegge livet fremover og ikke være redd for å bli blind. Jeg får bedre orienteringsevne, bedre mørkesyn, bedre sidesyn og skarpsyn. Helt utrolig. Nå håper jeg at jeg stiller sterkere på jobbmarkedet etter behandlinga, sier Torger til TV 2.

Ved hjelp av genterapi kan legene operere virus med friske gen inn i netthinnen. De friske genene vil spre seg på netthinnen og i løpet av kort til vil behandlingen gi pasienten bedre syn.

Ulrik er ikke gammel nok til å motta behandlingen før synet er ferdig utviklet når han er 10-12 år gammel. Både Torger og Ulrik startet spleis for selv være i stand til å betale behandlingen hvis Beslutningsforum sa nei.

REDDER SYNET: Ulrik Fure og Torger Sætre får nå behandlingen dekket av det offentlige. Foto: Arne Rovick /TV 2

– De pengene vil jeg spare i håp om å reparere synsnerven på veneste øye, sier Torger.

Beholder pengene

Torger sitter igjen med 3,6 millioner kroner etter at avgiftene til spleisen er betalt mens Ulriks innsamling har passert 2,8 millioner kroner.

– Vi sier tusen-tusen takk og bøyer oss i støvet for raushet og støtte fra alle som har bidratt. Det er helt fantastisk, sier Isabell Hagen.

De velger også å beholde de innsamlende midlene inntil videre fordi Beslutningsforum har satt som vilkår at pasientene inngår i et kvalitetsregister for å se langtidsvirkningen av Luxturna.

– Vi har som utgangspunkt at midlene skal gå til forskning og blindesaken. Men siden det er knyttet et spørsmål rundt langtidseffekten velger vi som en forsikring å vente med å dele ut pengene til Ulrik har fått behandling, sier Isabell Hagen til TV 2.