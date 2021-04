Bekreftet: Nagelsmann tar over Bayern München

Ryktene har svirret lenge, men nå er det bekreftet.

33 år gamle Julian Nagelsmann hentes til Bayern München som erstatter for Hansi Flick. Nagelsmann har gjort stor suksess som trener for Alexander Sørloth og Bundesliga-toer RB Leipzig, og er av mange regnet som det største trenertalentet i verden.

Takker Leipzig for muligheten

Leipzig bekrefter at Nagelsmann forlater dem ved utgangen av sesongen og blir Bayern-trener 1. juli. Bayern bekrefter samtidig at Flick har fått innfridd sitt ønske om å bryte kontrakten. Det er ventet at han blir presentert som Joachim Löws erstatter på det tyske landslaget.

Nagelsmann sier han forlater Leipzig med tungt hjerte.

– Jeg har ikke lagt noe skjul på at hovedtrenerjobben i Bayern München appellerte til meg, og at jeg ønsket å ta denne jobben dersom muligheten bød seg. Det er en unik mulighet. Jeg vil derfor takker Oliver Mintzlaff (direktør i Leipzig) og resten av styret i RB Leipig for å finne en løsning med Bayern og gjøre dette mulig for meg, sier Nagelsmann i en uttalelse.

Setter Bundesliga-rekord

Trenerovergangen kommer til å koste Bayern. Ifølge Bild blir Nagelsmann tidenes dyreste trener i Bundesliga-historien. Avisen melder at Bayern må ut med 250 millioner kroner for å løse Nagelsmann fra kontrakten til rivalen. Nagelsmann har signert en femårskontrakt med Bayern.

I løpet av sin korte trenerkarriere har Nagelsmann allerede rukket å imponere stort på den største scenen i Tyskland. Han ble tidenes yngste Bundesliga-trener da han tok over Hoffenheim i 2016 og reddet laget fra nedrykk.

I den påfølgende sesongen førte han laget til fjerdeplass og plass i Champions League. Etter en tredje- og niendeplass i Bundesliga ble han hentet til RB Leipzig med mål om å ta opp kampen med Bayern München om tronen.

I sin første sesong ledet han klubben til tredjeplass og semifinale i Champions League. I skrivende stund ligger Leipzig komfortabelt på andreplass i Bundesliga bak Bayern, som kun er én seier unna nok en tittel. Laget er også i semifinalen i den tyske cupen.

– Det er for tidlig å si farvel og snakke om minner fordi jeg er ikke ferdig her i Leipzig ennå. Mitt oppdrag ender kanskje i sommer, men jeg vil gi alt frem til dag. Vi har blitt en sammensveiset gjeng som virkelig vil vinne en tittel, sier Nagelsmann.