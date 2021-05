Morten Hegseth tror én ting var avgjørende for Kompani-exiten

Én uke etter at Vegard Harm (25) måtte pakke sekken og vende tilbake til Stokke, var det kompanjong og medprogramleder i VGTV-programmet Panelet, Morten Hegseth (35), som havnet nederst på den sammenlagte poenglisten i Kompani Lauritzen.

Etter dimmekampen mot Ulrikke Brandstorp (25), ble han den syvende deltakeren som måtte levere inn uniformen og forlate Setnesmoen leir.

Til TV 2 forteller 35-åringen hva som tok innersvingen på ham.

– Det var stresset som tok meg, som er min verste fiende. Det var mot Ulrikke, og hun er helt magisk, så jeg unner henne å være med videre i Kompani Lauritzen.

Konkurransen gikk ut på å holde fokus, til tross for tidspress.

– Jeg kunne stått på litt mer i forbindelse med et par oppgaver denne uka, men jeg var så sliten at jeg ikke klarte (...) Jeg er veldig fornøyd med dit jeg kom, og jeg har fått en opplevelse for livet, forklarer Hegseth.

DIMMEKAMP: Ulrikke, Morten og det fonetiske alfabetet. Foto: Matti Bernitz/TV 2

«Dette orker jeg ikke»

Programlederen mener han kan takke treningsøktene på Sats og joggeturene langs Nidelva og Akerselva for å ha kommet såpass langt i konkurransen.

– Før, da jeg har vært på en zumba-time på Sats, så har jeg tenkt sånn «å, Gud, nå tok jeg meg ut». Men jeg har skjønt at en slik time knapt er oppvarming i det virkelige liv, hvis man skal følge Kompani Lauritzen-moralen, sier han.

– Har du på noe tidspunkt vurdert å reise hjem?

– Jeg hadde en liten opplevelse i går hvor jeg tenkte «dette orker jeg ikke», forklarer Hegseth.

Han sikter til oppdraget «Falkeblikk», hvor aspirantene måtte holde seg våkne en hel natt og notere ned alt de så i skogholtet.

– Vi satt tolv timer i strekk på én kvadratmeter alene, hvor vi måtte stirre på et område på 14 meter, mens det pissregna gjennom hele natta. Det var ti grader og jeg var blaut i rumpa, så tenkte jeg at dette var ikke så veldig mye vits i.

– På anabole steroider

På spørsmål om Kompani Lauritzen-opplevelsen ble slik han hadde sett for seg, sammenligner Hegseth denne sesongen med en rakettoppskytning.

– Konkurransene i denne sesongen, sammenlignet med sesong én, er jo som om de har tatt anabole steroider, blitt sendt ut i galaksen og tilbake. Det var nesten et psykologisk eksperiment. Hvor mye tåler et menneske? Det var ekstremt hardt, men jeg er veldig glad for at jeg fikk oppleve det.

Da Kompani Lauritzen-deltakelsen var ved veis ende, så Hegseth mest frem til å kysse på ektemannen Anders Riiber.

– Nå gleder jeg meg mest til å kline med han jeg er gift med, drikke rødvin og spise smågodt. Og ikke gå med 30 kilo på ryggen mens jeg sitter elleve timer i regnet og glaner på en flekk.

Se Kompani Lauritzen lørdager på TV 2 og TV 2 Sumo.