Russisk mann «fanget» i kinesisk realityprogram: – Vær så snill, stem meg hjem

Det var i februar at Ivanov takket ja til å ble med i det kinesiske realityprogrammet «Produce Camp 2021».

The Straits Times skriver at Ivanov etter kort tid tryglet om å bli sendt ut av realityprogrammet, hvor 90 unge menn skulle kjempe om å få bli med i et nytt boyband.

Ivanov, som snakker både engelsk, kinesisk, japansk og russisk, skulle egentlig bare jobbe i TV-produksjonen og hjelpe to utenlandske deltakere med språket.

Skaperne av programmet bet seg merke i Ivanov, som med sitt blonde hår og 181 centimeter på strømpelesten, er et eksotisk syn i Kina.

De overbeviste ham om å bli med som deltaker.

– De spurte om jeg ville prøve et nytt liv, forklarte Ivanov i en av episodene.

Før han ble med i realityprogrammet, skrev han under på en streng kontrakt som innebar at han ikke kunne trekke seg uten å få en gigantisk bot.

Det skulle vise seg å være en enorm tabbe.

ANGRER: Vladislav «Lelush» Ivanov (midten) innså tidlig at han ikke hadde noe i det kinesiske realityprogrammet å gjøre. Foto: Skjermdump

– F står for frihet

Ivanov, som er fra Vladivostok, innså fort at han ikke hadde noe i programmet å gjøre.

Han ble kastet rundt på alt i fra sangøvelser, danseøvelser, innspillinger av reklamefilmer og musikkvideoer, i tillegg til å bli sendt til skogs på teambuilding.

Han ble fratatt sin høyt elskede mobiltelefon, og tvunget til å bo i køyeseng med de kinesiske, pratsomme lagkameratene på den bitte lille øya Hainan.

GRAVALVORLIG: Ivanov blir tvunget til å vise et diplom han har vunnet i realityserien. Foto: CJ EM

Jublet over bunnplassering

Radii China skriver at russeren fikk minimal skjermtid i starten fordi hans halvhjertede opptredener var elendige, og at han tidlig fikk den laveste karakteren, F, for sine opptredener.

Mens de andre deltakerne som fikk dårlige karakterer ble livredde for å bli sendt hjem, jublet Ivanov.

– Mens andre vil ha A, vil jeg ha F. F står for «frihet». Endelig kan jeg reise hjem, sa han i en episode som ble sendt i februar.

Slik skulle det ikke gå.

De mange millioner kinesiske seerne lot seg underholde av den gretne russeren, og mobiliserte seg i sosiale medier for å sende ham videre uke etter uke.

UFRIVILLIG FAVORITT: Ivanov på et PR-bilde for realityserien. Foto: CJ EM

Krass og sur

Channel News Asia skriver at 27-åringen de tre siste månedene har tryglet TV-seerne om å stemme ham hjem.

– Å bli med i et boyband er ikke drømmen min. Det er slitsomt å synge og danse. Jeg vil bare dra hjem. Vær så snill og slipp meg fri, sa han i programmet.

Han ble ikke hørt denne gangen heller, og ble sendt rett videre til neste runde.

Ivanov reagerte med å bli krass mot de meddeltakerne, og unnlot å møte opp på øvelser, skygget unna TV-kameraene og lot som om han ikke kunne snakke kinesisk likevel.

Da han hadde bursdag, overrasket lagkameratene ham med kake.

Til og med ikke dette fikk ham til å trekke på smilebåndet.

SMIIIL!: Vladislav «Lelush» Ivanov omringet av lagkameratene som har overrasket ham med kake. Foto: Skjermdump

«I nesten hvert eneste skjermbilde han var i, var han et livløst pokerfjes sammen med sine sjarmerende meddeltakere, og han viste ingen entusiasme for å synge, danse eller bli en popstjerne,» skriver Radii China.

Ikke noe valg

I en video som har gått viralt, blir Ivanov spurt om hvorfor han har valgt ut en viss sang han skal fremføre.

– Jeg har ikke noe valg, svarer han alvorlig, før det blir vist frem hvordan han halvhjertet danser og synger.

Se videoen under:

Ivanovs gjentatte forsøk på å bli stemt ut av programmet, har bare gjort ham mer og mer populær blant TV-seerne.

Lørdag ble han stemt hele veien til finalen, hvor han risikerte å måtte bli med i et elleve personer stort boyband.

Bandet har fått navnet INTO1.

Takket være kontrakten han skrev under på i februar, stod han i fare for å bli tvangsinnlemmet i bandet og måtte reise land og strand rundt for å opptre sammen med dem.

Endelig et lyspunkt

Etter en tre måneder lang kamp for å bli sendt hjem, kunne Ivanov endelig få sjelefred.

SISTE OPPTREDEN: Vladislav «Lelush» Ivanov på scenen under finalen. Foto: CJ EM

Lørdag måtte han fremføre sangen «It's Raining, I'm Thinking of You» med en stor kosebamse på fanget.

Han fikk ikke nok stemmer til å bli innlemmet i boybandet, og nå kunne antihelten rømme tilbake til Russland.

– Endelig, var hans første reaksjon da han fikk vite at han var blitt fridd fra realityprogrammets lenker.

Etter finalen la han ut en melding til sine mange millioner fans på Kinas svar på Twitter, Weibo:

«Takk for støtten. Endelig fikk jeg dra hjem fra jobb».

På Weibo har en hashtag relatert til utstemningen av Ivanov ifølge The Guardian blitt sett mer enn 180 millioner ganger og delt 59.000 ganger – deriblant av den russiske ambassaden.

«Gratulerer. Ta deg en god hvil,» skriver ambassaden.